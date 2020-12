Einbruch in Klever Imbissbude, Zigarettenautomat gestohlen

In Kleve brachen Unbekannte in einen Imbissbude ein.

Unbekannte sind in eine Imbissstube an der Querallee in Kleve eingestiegen und klauten unter anderem einen Zigarettenautomaten.

Am Sonntag, 27. Dezember, verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 9.55 Uhr Zugang zu einer Imbissstube an der Querallee in Kleve.

Laut Polizeiangaben öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam die Zugangstür zum Imbiss und rissen diese hierbei aus der Verankerung. Aus dem Inneren der Gaststätte entwendeten die Diebe einen Zigarettenautomaten und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.