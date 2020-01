Geldern. Einbruch in Kellerbüro: Unbekannte Täter sind in Geldern in ein Haus eingestiegen und haben eine Geldkassette samt Bargeld gestohlen.

Einbruch in Geldern: Unbekannte stahlen Bargeld aus Keller

Die Polizei sucht Zeugen: Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Kellerbüro in Geldern eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei traten die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Sonntag, 05.30 Uhr, die Tür zum Kellerbüro eines Hauses an der Lessingstraße ein.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen

Die Unbekannten entwendeten den Angaben zufolge eine Geldkassette samt enthaltenem Bargeld. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Um Hinweise zu verdächtigen Personen bittet die Kripo Geldern unter der Telefonnummer 02831/1250.