Diebstahl Einbruch in einer Klever Autowerkstatt an der Steinstraße

Kleve. Einbrecher durchsuchten an der Steinstraße in Kleve eine Autowerkstatt. Messgeräte und Bargeld wurden gestohlen.

In der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Bürogebäude mit angrenzender Werkstatthalle einer Autowerkstatt an der Steinstraße. Die Täter schlugen dazu eine Scheibe des Büros ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Sie öffneten gewaltsam einen Schubladentresor und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Weiterhin durchwühlten die Unbekannten die Werkstatt und entwendeten diverse elektronische Messgeräte sowie Werkzeug. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.