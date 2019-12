Gemälde Ein wunderbares Geschenk fürs Museum Koekkoek in Kleve

Kleve. Unbekannter Niederländer schenkte dem B.C. Koekkoek-Haus eine Koekkoek-Winterlandschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein wunderbares Geschenk fürs Museum Koekkoek in Kleve

Der perfekte Winter: Große Freude im B.C. Koekkoek-Haus in Kleve: Ein unbekannter, großzügiger niederländischer Kunstliebhaber hat dem Museum Haus Koekkoek eine zauberhafte Winterlandschaft von Barend Cornelis Koekkoek vermacht. „Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, wie es schöner nicht sein kann und nur ganz selten vorkommt,“ schwärmt Ursula Geisselbrecht-Capecki, Künstlerische Leiterin des Hauses.

Keiner konnte den Winter in seinen zarten Farben schöner malen als der Wahlklever B. C.Koekkoek, der 1803 in Middelburg/ Zeeland geboren, 1834 nach Kleve kam – der Landschaft wegen. So erinnert sie.

Der niederländische Romantiker schuf das Ölgemälde 1833 ein Jahr bevor er in die kleine Stadt im damaligen Preußen zog. Hier gelangte er zu internationalem Ruhm und baute sich ein prächtiges Künstlerhaus, heute das Museum B.C. Koekkoek-Haus. Hier ist er auch 1862 gestorben.

Wer Sehnsucht nach einem perfekten schneeweißen Winter und dem Naturgefühl der Romantik hat, der kann sich über die Feiertage im B.C. Koekkoek-Haus satt sehen. Es haben sich weitere Winterlandschaften in der Dauerausstellung dazu gesellt.

Öffnungszeiten über die Feiertage: Donnerstag, 26. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Freitag, 27. Dezember, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 28. Dezember, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 29. Dezember, 11 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 2. Januar, 14 bis 17 Uhr.