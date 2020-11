Andreas Steffens und Daniel Maurice Ziegler geben das Streaming-Konzert am Weezer Flughafen.

Kultur in der Coronakrise

Kultur in der Coronakrise Ein ungewöhnliches Streaming-Konzert am Weezer Airport

Weeze. Die „moving sounds“ der Musiker Andreas Steffens und Daniel M. Ziegler werden als Streaming-Konzert vom Weezer Flughafen gesendet.

Die Arbeitsmöglichkeiten für Künstler sind bekanntermaßen zur Zeit stark eingeschränkt – trotzdem haben Andreas Steffens und Daniel M. Ziegler am 19. November ein spannendes Konzert auf dem Spielplan. Die Musiker führen am Donnerstag um 19 Uhr ihr Projekt „moving sounds“ als Streaming-Konzert ohne Publikum aus dem Terminal des Airport Weeze auf.

Stipendienprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

Dahinter steckt neben der Initiative der Musiker, ihres Filmteams und der Kooperation mit dem Airport Weeze eine Förderung durch das „Stipendienprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft“. Die Performances des Duos wurden ausgewählt, um eine Reihe von vier Streaming-Konzerten an besonderen NRW-Orten zu spielen, an denen sonst keine oder selten Musik dargeboten wird. Diese Orte haben die Musiker selbst ausgesucht und organisieren die Durchführung.

Das Streaming-Angebot ist öffentlich über YouTube zugänglich. Die Filmarbeiten und den technischen Stream werden die Fotografen und Filmemacher Frank Wiedemeier und Taro Kataoka durchführen. Aus dieser Zusammenarbeit gibt es bereits künstlerische Ergebnisse aus diesem Jahr.

Ein Mangel an kulturellen Angeboten

Die Performance setzt ein wichtiges Signal, weil sie dem aktuellen Mangel an kulturellen Angeboten begegnet. Die Förderung, die Steffens und Ziegler erhalten - „zur Förderung der künstlerischen Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Jahr 2020“ schlägt genau in diese Kerbe. Die beiden Multiinstrumentalisten benutzen in ihren live-Performances akustische und elektronische Instrumente und setzen Computer, Turntables, Loops und Effekte ein. Sie heben mit ihren soundscapes die Grenzen zwischen „Geräusch“ und „Musik“ ebenso auf wie die zwischen „komponiert“ und „improvisiert“.

Ein Gespann aus Filmemachern und Musikern

Das Gespann aus Filmemachern und Musikern setzt am 19. November den Airport und seine Umgebung selbst in Szene. Die Musiker waren sehr froh, als Marketing Manager Holger Terhorst und Geschäftsführer Sebastian Papst vom Airport Weeze zusagten, die location zur Verfügung zu stellen, weil ihnen die Projektidee sofort gefiel.

moving sounds von Andreas Steffens und Daniel M. Ziegler auf dem youtube-Kanal jazzandcontemporary, am 19. November, um 19 Uhr.