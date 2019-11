Ein Ort der Besinnung im Herzen Kleves

Kleve. Am Freitag, 29. November, wurde der Klever Weihnachtsmarkt am neuen Standort von Bürgermeisterin Sonja Northing in der Innenstadt eröffnet.

Vorbei die Jahre, als der Weihnachtsmarkt Kleve die Besucher in die klassische Kulisse des Forstgartens an der Tiergartenstraße einlud. Am Freitag nach langen Planungen und voraus gegangenen Diskussionen (die NRZ berichtete) konnte der Markt nun am neuen Standort von Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing eröffnet werden. „Ich freue mich, dass der Weihnachtsmarkt in unserer Innenstadt angekommen ist. Und das auch einvernehmlich“, betonte sie. „Es ist ein Ort der Besinnung.“

Zum ersten Mal ist der Klever Weihnachtsmarkt in der Innenstadt auf Pastor-Leinung- und Koekkoekplatz Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ Kleve