Ein Dieb versuchte in Reichswalde Kupferrohre zu stehlen

Kleve-Reichswalde. Ein Mann versuchte am Pfarrhaus Kupferfallrohre abzumontieren. Er wurde durch Passanten gestört. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Samstag, 21. Dezember, versuchte eine unbekannte männliche Person gegen 1.50 Uhr, die Kupferfallrohre des Pfarrhauses auf dem Pastoratsweg in Kleve-Reichswalde zu entwenden.

Durch Passanten gestört, entkam er ohne die Rohre, welche er bereits in einem Gebüsch abgelegt hatte. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, 02821/5040, zu wenden.