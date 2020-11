Die Stadt Kleve setzt im neuen Jahr auf die Gelbe Tonne

Gelbe Tonnen am Abfuhrtag, so soll es bald auch in Kleve aussehen.

Kleve. Die Abfuhr von gelben Säcken gibt es künftig nur noch als Ausnahme, die Gelbe Tonne soll die Plastiksäcke ersetzen. Stichtag ist der 1. Januar.

Kleve führt ab Januar 2021 für die Abfuhr gebrauchter Leichtverpackungen die Gelbe Tonne ein. Eine Abfuhr von gelben Säcken gibt es dann nur noch als Ausnahme. Dies hat der Rat der Stadt Kleve beschlossen (wir berichteten).

Wie viele andere Kommunen in Deutschland und als letzte Kommune im Kreis wird die Stadt Kleve diesen Systemwechsel ab 2021 umsetzen. Aktuell erfolgt die Sammlung restentleerter Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen bei privaten Haushaltungen im Stadtgebiet in Gelben Säcken im vierwöchentlichen Abholrhythmus. Die Umweltbetriebe (USK) wurden beauftragt, den Ratsbeschluss umzusetzen. Nach Verhandlungen mit den Dualen Systemen, die für die Erfassung und Verwertung von gebrauchten Leichtverpackungen zuständig sind, konnten die USK die Umstellung auf die Gelbe Tonne durchsetzen. Zudem konnte erreicht werden, dass in begründeten Ausnahmefällen eine Gelbe-Sack-Abfuhr weiterhin möglich ist.

Die USK sammeln seit Jahren als Subunternehmer für die privaten Abfuhr-Unternehmen, die die jeweiligen Ausschreibungen der Dualen Systeme für sich entscheiden konnten, gebrauchte Leichtverpackungen ein. Für die Abfuhr durch die USK entstehen grundsätzlich keine Kosten, da die USK für die Abfuhr ein Entgelt erhalten. Die Gelben Tonnen müssen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Die Firma Schönmackers Umweltdienste hat die Ausschreibung der Dualen Systeme zur Abfuhr von 2021 bis 2023 gewonnen. Die USK werden weiterhin die Abfuhr übernehmen. Ein entsprechender Subunternehmer-Vertrag konnte nun unterzeichnet werden.

Die Firma Schönmackers Umweltdienste wird die Gelben Tonnen stellen

Anders als in den letzten Jahren, in denen für die Bürger ausschließlich die USK sichtbar waren, wird nun die Firma Schönmackers Umweltdienste die Gelben Tonnen stellen und im Stadtgebiet verteilen lassen. Die Firma Schönmackers ist Eigentümerin der Gelben Tonnen. Ab Januar 2021 sollen innerhalb von vier Wochen 18500 Tonnen mit einem Volumen von 240 Litern und 750 Container mit 1.100 Litern verteilt werden. Während der Auslieferungsphase können keine Korrekturen erfolgen. Diese wird es erst geben, wenn sämtliche Gelben Tonnen und Container ausgeliefert wurden. Anpassungen in den jetzigen Planungen können nur noch bis zum 27. November vorgenommen werden. Dazu und zu weiteren Fragen folgende Hinweise:

Warum wird die gelbe Tonne eingeführt?

Die Tonne biete hygienisch bessere Aufbewahrungsmöglichkeiten, das Stadtbild zum Zeitpunkt der Abfuhren (Verringerung der Anzahlgeplatzter Säcke und verwehtem Inhalt) werde verbessert, die Abfuhr erleichtert. Dazu komme eine Reduzierung der Selbstanlieferung von gebrauchten Leichtverpackungen am Wertstoffhof. Von Klever Bürgern seien in den letzten Jahren vermehrt Rückmeldungen gekommen, dass man sich die Einführung der Gelben Tonne wünsche. Dies führe zur Einsparung von 1,3 Millionen Plastiksäcken. Das entspräche einer Jahresmenge von 10.000 Kilo Plastik.

Welche Größen werden angeboten?

Die Gelben Tonnen gibt es in den Größen 240 Liter mit zwei Rädern und für Großwohnanlagen ab 20 Einwohner auch in der Größe von 1.100 Litern mit vier Rädern.

Wann erfolgt die Auslieferung der Gelben Tonne?

Die Haushalte werden voraussichtlich ab dem 11. Januar 2021 bis zum 6. Februar 2021 mit Gelben Tonnen ausgestattet. Die Tonnen werden auf den Bürgersteig vor den Grundstücken gestellt und sind auf dem Deckel mit Adressen gekennzeichnet. In Kleve wird den Bürgern die neue Tonne in der Regel analog zur Anzahl der Restmülltonnen zur Verfügung gestellt. Ausnahmen sind hier z.B. die Fünf-Personen-Haushalte, die aktuell eine 90 Liter oder 60 Liter Restmülltonne haben. Hier ist nur eine 240 Liter-Tonne vorgesehen.

Wann startet die Abfuhr von Leichtverpackungen?

Sobald die Bürger die Gelbe Tonne erhalten haben, kann das Gefäß genutzt werden und es wird bei der nächsten Abfuhr bei ordnungsgemäßer Befüllung dann geleert.

Kann ich eine eigene Gelbe Tonne auch verwenden?

Nein, die neuen Gelben Tonnen sind am Deckel geprägt und sind Eigentumsbehälter der Firma Schönmackers Umweltdienste. Nur diese Tonnen dürfen von der USK geleert werden. Auf Wunsch können eigens erworbene Gelbe Tonnen kostenlos abgeholt werden.

Kann ich Anzahl bzw. Größe der Gelben Tonnen ändern?

Grundsätzlich ja. Änderungswünsche müssen durch den Haus- bzw. Grundstückseigentümer oder dessen Hausverwaltung bei den USK schriftlich beantragt werden, entweder per Post an die Brabanterstraße 62 in 47533 Kleve oder per Mail an GelbeTonne@kleve.de. Daraufhin wird der Antrag geprüft und es erfolgt eine Rückmeldung. Alle Änderungsanfragen die bis zum 27. November eingehen, können bereits für die erste Tonnenauslieferung berücksichtigt werden. Die Anfragen, die später eingehen, können erst berücksichtigt werden, wenn sämtliche Gelbe Tonnen ausgeliefert wurden. Dies wird voraussichtlich ab dem 8. Februar 2021 der Fall sein.

Gibt es Ausnahmen von der Gelben Tonne?

Falls es tatsächlich keine Stellmöglichkeit für eine Gelbe Tonne gibt und weiterhin die Sackabfuhr durchgeführt werden soll, müssen Bürger einen Antrag bis spätestens 27. November per Post an die Brabanter Straße 62 in 47533 Kleve oder per Mail an die Adresse GelbeTonne@kleve.de schicken Daraufhin wird der Antrag geprüft. Eine Ausnahme kommt allerdings nur in Frage, wenn das jeweilige Grundstück tatsächlich keine Stellmöglichkeit für eine Tonne hergibt. Bürger, die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bereits Restmüllsäcke und nicht die Restmülltonne nutzen, werden zeitnah angeschrieben und gefragt, welche Abfuhrart gewünscht wird.

Was kostet mich die Gelbe Tonne?

Für die Gelbe Tonne fallen keine Gebühren an, unabhängig von der Gefäßgröße und Anzahl der Gefäße. Sammlung und Recycling der Verkaufsverpackungen finanzieren die Dualen Systeme über sogenannte Lizenzentgelte, die Verbraucher bereits beim Einkauf verpackter Produkte mitbezahlt haben.

Welches Volumen fasst die Gelbe Tonne?

In die standardmäßig ausgelieferte Gelbe Tonne mit einem Volumen von 240 Litern passt der lose Inhalt von mindestens fünf Gelben Säcken. In einen 1.100 Liter Container passt der Inhalt von circa 20 Gelben Säcken.

Kann ich eine kleinere Gelbe Tonne beantragen?

Nein, kleinere Gefäße als die 240 Liter Standardgröße sind nicht verfügbar.

Kann ich bei Mehrbedarf gelbe Säcke an die Straße stellen?

Mehrmengen sollen grundsätzlich vermieden werden. Sollte es in Ausnahmefällen zu Mehrmengen an Verpackungen oder großvolumige Verpackungsbestandteilen kommen, sollen diese am Wertstoffhof Kleve (Wilhelm-Sinsteden Straße) in gelben oder durchsichtigen Säcken angeliefert werden.

Wie lange wird es noch Gelbe Säcke geben?

Seit dem 2. November und bis 31. Dezember können die Gelben Säcke bei den USK in der Brabanterstraße 62, gegen Vorlage eines Personalausweises mit Klever Anschrift abgeholt werden. Ab Januar 2021 können die Gelbe Säcke über die kostenlose Hotline 0800/888 4373 mit Begründung beantragt werden. Per Post wird eine Servicekarte zugeschickt mit der man bedarfsorientiert erhält.

Wird die Einführung der Gelben Tonne reibungslos ablaufen?

Bis 6. Februar erfolgt die Auslieferung der Tonnen. Sollte ein falscher, zu wenig oder zu viele Behälter ausgeliefert worden sein, kann man sich an die Hotline unter 0800/888 43 73 oder per Mail an GelbeTonne@kleve.de wenden.