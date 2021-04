Die privaten Gärten im Kleverland sind geöffnet

Kleverland. Am letzten Aprilsonntag laden einige der „Offenen Gärten im Kleverland“ zum Besuch in ihre Frühlingsgärten ein. Coronaregeln sind vorgeschrieben.

Am letzten Aprilsonntag laden einige der „Offenen Gärten im Kleverland“ zum Besuch in ihre Frühlingsgärten ein. So ist der Kräuter- und Bienengarten in Pfalzdorf, der Garten von Haus Eyl in Huisberden und der Garten Lucenz-Bender in Schneppenbaum von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3 Euro, Verzehrmöglichkeiten können zurzeit nicht angeboten werden.

Die Abstands- und Hygieneregeln der Corona-Schutzverordnung sind einzuhalten und Name, Adresse und Telefonnummer zur Rückverfolgung sind anzugeben. Außerdem sollten die Gäste eine Mund-Nasen-Maske bereithalten.

Aktuelle Informationen zu allen Gärten gibt es auf der Internetseite www.gaerten-kleverland.de und auf Facebook unter www.facebook.com/gaertenkleverland.