Die Grünen wollen Goch noch grüner machen

Goch. Die Gocher Grünen haben ihre Reserveliste für die Kommunalwahl 2020 gewählt. Auf Platz 1 steht Kathrin Krystof, vor Hermann Brendieck.

Die Gocher Grünen haben jetzt im Kastell die Reserveliste für den Stadtrat aufgestellt. Angeführt wird die Liste von der neuen Ortsverbandsvorsitzenden Kathrin Krystof und dem ratserprobten Hermann Brendieck.

Sve van Heek ist auch im Vorstand der Grünen Jugend

Auf Platz drei und vier folgen Anne Peters und Sven van Heek. Dieser setzt sich bereits im Vorstand der Kreis Klever Grünen Jugend engagiert für die Interessen junger Menschen ein und wird diesen auch eine Stimme in Goch geben. Platz fünf und sechs gingen an Rose Wecker und den Vorsitzenden Mario Paufler. Es folgen Antje Engler Janßen, David Krystof, Daniel Billion, Irmgard Maxwill, Manuela Paufler und Manfred Voss. Mit dieser bunten Mischung aus Kandidaten und Kandidatinnen mit Ratserfahrung und neuen Gesichtern sehen die Grünen optimistisch der Kommunalwahl entgegen.

Neben der Reserveliste wurden einstimmig die Kandidaten der 20 Wahlbezirke gewählt. Auch hier konnten sowohl neue als auch erfahrene Mitbürger gewonnen werden. Hilde Fielenbach-Hensel geht in Asperden an den Start. In Goch-Hommersum tritt als Experte für Bio-Landwirtschaft Jens Bodden an. Für einen Pfalzdorfer Bezirk konnte das Gründungsmitglied der Gocher Grünen, Michael van den Höövel, gewonnen werden und in einem weiteren Pfalzdorfer Bezirk wird Antje Engler-Janßen als engagiertes, bekanntes Gesicht ins Rennen gehen.

Sozial gerechter und vielfältiger soll Goch werden

Mit diesem Team wollen die Gocher Grünen nun bei der Kommunalwahl im Herbst dieses Jahres dafür eintreten, dass Goch noch grüner, nachhaltiger, sozial gerechter und vielfältiger wird.