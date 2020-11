Die Gocher Kultourbühne sucht die schönsten Weihnachtslieder

Goch. Ein Onlineauftritt zur Advents- und Weihnachtszeit soll das große Adventssingen ersetzen. Die Kultourbühne sucht jetzt die schönsten Lieder.

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und was bringt die Menschen besser in in Stimmung auf das Fest als die schönsten Weihnachtslieder? Gerade in diesen Zeiten. Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf das jährliche Adventssingen im Rathaus-Innenhof verzichtet werden muss, möchte die Kultourbühne stattdessen von den Gocher Bürgerinnen und Bürgern wissen, welches ihre liebsten Weihnachtslieder sind.

Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, nennt einfach bis spätestens Freitag, 13. November, sein Lieblings-Weihnachtslied telefonisch, per Post oder per Mail bei der Kultourbühne Goch, Markt 2, 47574 Goch, 02823/320-202, oder Mail an kultourbuehne@goch.de. Die sechs oder sieben beliebtesten Lieder wird die Sängerin Annette Regnitter in Begleitung von Carolin Krott (Klavier) und Roman Pankrath(Gitarre) per Video einsingen. Das Video wird dann auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Goch bei Youtube, Facebook und Instagram für alle Bürger veröffentlicht.

So bringt die Kultourbühne in diesem Jahr das Adventssingen in die heimischen Wohnzimmer.