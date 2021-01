„Die Erreger sind trickreich“

Kreis Kleve Lutz Rauscher ist Leiter des Fachbereichs Gesundheit des Kreises Kleve und leitet seit dem 10. März den Corona-Stab des Kreises.

Lutz Rauscher ist Leiter des Fachbereichs Gesundheit des Kreises Kleve. Der promovierte Tierarzt ist damit auch für den Bereich Veterinärangelenheiten zuständig. Seit dem 10. März leitet Rauscher den Corona-Stab des Kreises Kleve. Im Interview gibt er einen Einblick in seine Arbeit und die Lage.

Herr Rauscher, wissen Sie noch, wann der Corona-Stab das erste Mal zusammengekommen ist?

Lutz Rauscher: Ja. Mit dem ersten Ausbruch am 10. März. Damals hatten wir zwei nachgewiesene Infektionen in Straelen. Wir waren noch in kleiner Besetzung und haben überlegt, wie wir die Fälle aufarbeiten.

Wie hat sich die Arbeit des Corona-Stabs entwickelt?

Wir haben schnell festgestellt, dass das mit dieser kleinen Besetzung nicht mehr weitergeht. Gerade in der Anfangsphase, in der es jede Menge Aufbauarbeit zu leisten gab, sind wir täglich zusammengekommen. Wir sind dann sehr schnell aus meinem Büro in den Katastrophenschutzraum gezogen, aber auch dort war für den ständig wachsenden Teilnehmerkreis zu wenig Platz. Jetzt tagen 14 Leute im Prinz-Moritz-Saal, einmal in der Woche oder je nachdem, wie die Lage es nötig macht. Donnerstag hatten wir Sitzung Nummer 78. Davon abgesehen beschäftigen wir uns sieben Tage in der Woche mit Corona. Und das seit zehn Monaten. Für mich ist das ein Ausnahmezustand. Es ist auch eine Belastung, weil man nie richtig abschalten kann. Im Augenblick ist einfach Durchhaltvermögen gefragt.

Auch das Personal zur Kontaktverfolgung wurde wiederholt aufgestockt…

Angefangen haben wir mit acht Personen. Zurzeit haben wir mit allen Hilfen, die wir bekommen, insgesamt 90 Vollzeitstellen im Einsatz, die im Schichtbetrieb arbeiten. Dafür wurde unter anderem das Bundeswehr-Kontingent von zehn auf 20 Kräfte aufgestockt, auch die Kommunen helfen uns. Das ist natürlich mit großem Organisationsaufwand verbunden. So wird am Flughafen Weeze derzeit ein zweites Call-Center eingerichtet.

Weihnachten 2016 hatten Sie Rufbereitschaft, als die Geflügelpest im Kreis Kleve ausgebrochen ist. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als wir dieses Jahr den ersten bestätigten Fall bei einer Wildgans hatten – mitten während der Corona-Pandemie?

Natürlich denkt man: Oh lieber Herrgott, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber wenn es kommt, dann muss man es stemmen. Wir hatten uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir uns in solch einem Fall organisieren. Wir verfügen über einen sehr autark arbeitenden Veterinärbereich, der in der Lage ist, so etwas dann anzugehen.

Ist die Gefahr der Geflügelpest im Kreis Kleve mittlerweile gebannt?

Das wäre jetzt sehr optimistisch. Die Wildgänse sind da, das Virus ist da – und es zirkuliert. In Niedersachsen ist es über Weihnachten in mehreren Putenmastbetrieben aufgetreten. Ich werde nie das Zitat eines Epidemiologen vergessen, der mir 2016 gesagt hat: Die Menge eines infizierten Haufen Gänsekots reicht aus, um in so einem Betrieb die Geflügelpest ausbrechen zu lassen.

Kommen wir zurück zu Corona: Ende 2020 haben die Impfungen im Kreis Kleve begonnen. Welcher Impfstoff ist den Menschen da überhaupt injiziert worden?

Wir haben einen von den Firmen Biontech und Pfizer produzierten Impfstoff, der alle Kriterien der europäischen Zulassungsbehörden erfüllt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Das ist ein Impfstoff, der in dieser Form zum ersten Mal zur Anwendung kommt. Die Technologie ist bekannt, hat bisher aber noch nie zu einem zulassungsfähigen Impfstoff geführt. Auf der gleichen Methodik basiert der Impfstoff der Firma Moderna, der am Mittwoch in Europa zugelassen wurde, und der Impfstoff der deutschen Firma Curevac, der sich gerade in der Testphase 3 befindet.

Was bedeutet mRNA?

Hinter mRNA verbirgt sich ein Bauplan für ein bestimmtes, nicht krankmachendes Virusmerkmal, auch Virusantigen genannt. Nach der Impfung wandert die mRNA in die Körperzelle, die aus dieser Information das Virusantigen produziert. Der Körper reagiert darauf mit einer Immunantwort. Die mRNA ist sehr instabil und wird nach kurzer Zeit in der Körperzelle abgebaut. Das Neue an dieser Technologie ist, dass der Körper das Virusantigen selbst herstellt. Die Bauanleitung kann ganz gezielt auf eine spezifische Immunantwort ausgerichtet werden. Die Bauanleitung kann schnell verändert werden wie das Rezept in einem Kochbuch.

Wie konnte der Impfstoff in so kurzer Zeit entwickelt werden?

Es ist eine große Kraftanstrengung der Wissenschaft gewesen, innerhalb dieser kurzen Zeit einen zulassungsfähigen Impfstoff zu entwickeln. Das haben wir noch nie gehabt, das ist wirklich eine Meisterleistung und die westlichen Industrienationen haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um so einen Impfstoff zu entwickeln.

Die Behörden in Großbritannien haben jüngst einen Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca zugelassen, der anders funktioniert.

Richtig. Das ist eine klassische Impfvariante, die es schon seit langem gibt, ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Dabei arbeitet man im Falle von Corona mit einem abgeschwächten Erkältungsvirus einer Affenart, das bestimmte antigene Gemeinsamkeiten mit diesem Coronavirus hat. Es ist einfach eine andere Methode, um eine Impfantwort zu bekommen.

Der Impfstoff soll weniger wirksam sein als etwa der von Biontech. Was für Vorteile bringt er mit?

Während der Impfstoff, den wir derzeit einsetzen, noch auf -70 Grad gekühlt werden muss, kann der Impfstoff von Astrazeneca bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Das erleichtert die Rahmenbedingungen für die Impfung. Das gilt auch für den nun zugelassenen Impfstoff von Moderna. Zu der Wirksamkeit der Impfstoffe möchte ich noch Folgendes anmerken: Noch Mitte des Jahres 2020 hat keiner erwartet, dass ein Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 90 Prozent entwickelt werden kann. Jetzt haben wir gleich mehrere. Man wäre sogar zufrieden gewesen mit einer Wirksamkeit von 50 bis 60 Prozent, um irgendetwas zur Bekämpfung der Pandemie in der Hand zu haben.

Was sagen Sie Menschen, die noch zögern, ob sie sich zum jetzigen Zeitpunkt impfen lassen sollen?

Das Zulassungsverfahren ist nicht manipuliert worden, es gibt sehr harte Kriterien. Es war auch immer das Ziel der Bundesregierung und der EU-Staaten, auf ein reguläres Zulassungsverfahren der Impfstoffe zu setzen im Sinne einer vertrauensbildenden Maßnahme. Es sollte keine Notzulassung geben. Die Kriterien für eine Zulassung sind darauf ausgerichtet, dass der Impfstoff die Erkrankung nicht auslöst sowie keine oder nur vertretbare Nebenwirkungen auftreten. Zur Langzeitwirkung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine fundierte Aussage getroffen werden. Wie nach der Einnahme eines Medikaments gibt es ein gewisses Restrisiko. Aufgabe der Zulassungsbehörde ist es, in diesem Zusammenhang eine Risiko-Nutzen-Abwägung vorzunehmen. Diese ist zugunsten der Impfstoffe ausgefallen, sonst hätte es keine Zulassung gegeben.

Lassen Sie sich eigentlich selbst impfen, wenn Sie an der Reihe sind?

Ja. Diese Entscheidung habe ich schon sehr früh getroffen. Was habe ich für eine Wahl? Ich bin über 60, gehöre also zur Risikogruppe. Wenn ich mich infiziere, muss ich mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen bis hin zum Tod. Da kann ich für mich persönlich mit dem Restrisiko eines neu entwickelten Impfstoffs sehr gut leben.

Oft ist von Impfquote und Herden-Immunität zu lesen. Was bedeutet das?

Dabei handelt es sich um eine statistische Berechnung der Epidemiologen. Der Erreger braucht einen Wirt um sich zu vermehren, in diesem Fall den Menschen. Wenn ich die Infektionsmöglichkeiten reduziere, indem ich impfe , brechen für den Erreger Infektionsketten weg. Der Erreger findet für die Vermehrung keinen Wirt mehr, damit erlischt die Pandemie. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir das mit einer Impfquote von 70 Prozent erreichen. Also 70 Prozent der Bevölkerung muss sich impfen lassen, um die Pandemie zu besiegen.

Können Virus-Mutationen diesem Plan einen Strich durch die Rechnung machen?

Zunächst einmal muss man festhalten, dass Virus-Mutationen ein ganz normaler Vorgang sind. Die Erreger sind trickreich. Eine absolute Gesundheit wird nie ausbrechen, das hat die Natur so nicht vorgesehen. Das Virus kann bei jedem Wirtswechsel mutieren. Es kann dabei aber auch weniger krank machende Eigenschaften entwickeln, wie wir das zum Beispiel bei der afrikanischen Schweinepest erlebt haben. Ob die jetzt beschriebenen Mutationen den Impf-Plan beeinflussen könnten, dazu haben sich schon einige namhafte Virologen geäußert. Und auch die Firma Biontech prüft das derzeit. Dort ist man aber sehr zuversichtlich, dass die Mutationen keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Impfstoffes haben.

Hatten Sie vor der Corona-Pandemie damit gerechnet, dass wir in eine solche Situation geraten könnten? Und was können wir lernen, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein?

Die Gefahr, dass es eine Pandemie gibt, war immer da. Sars war ein Vorgeschmack, ist in Deutschland aber glimpflich verlaufen. Ebola hat zwar vor allem Afrika getroffen, aber gezeigt, was für ein Potenzial solche Krankheiten haben können. Die Experten sind immer davon ausgegangen, dass eine Pandemie auftreten kann. Eigentlich war es überfällig. Menschen verdrängen aber auch gerne Gefahren. Gutgemeinte Pläne, die es nach der Sars-Pandemie gab, sind wieder in Vergessenheit geraten. Sich auf eine Pandemie vorzubereiten, bedeutet eben auch, dass man ganz viel Geld in die Hand nimmt – auch in Zeiten, in denen diese Problematik kein Thema darstellt. In Deutschland und anderen Staaten gab es zu Beginn der Corona-Pandemie nicht einmal genug Schutzauskleidung und Desinfektionsmittel, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtung, Rettungswesen, Arztpraxen etc. dringend benötigt wurden. Aber es geht auch um den Aufbau geeigneter Strukturen im öffentlichen Gesundheitswesen. Das sind Erfahrungen, die wir jetzt alle zum ersten Mal gemacht haben. Es sind Erfahrungen, aus denen wir lernen können, um für einen möglichen nächsten Fall besser vorbereitet zu sein.