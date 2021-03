Die Clivia-Gruppe eröffnet ihr zweites Testzentrum in Kleve

Kleve. Kostenlos mit und ohne Termin: Bis zu 15.000 Schnelltests an sieben Tagen die Woche sind im Testzentrum der Clivia-Gruppe in Kleve möglich.

Im Clivia-Haus in Kleve hat die Clivia-Gruppe am gestrigen Mittwoch, 24. März, ihr zweites Testzentrum eröffnet. Bereits am Samstag war Clivia mit dem ersten Testzentrum in Kerken erfolgreich gestartet. „Bis zu 15.000 Schnelltests die Woche können wir in unserem Testzentrum in Kleve durchführen“, verspricht Clivia-Geschäftsführer Christian Nitsch. „Der Bedarf ist da und wir wollen Klever Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich kostenlos und unkompliziert bei uns testen zu lassen. Die Testung soll den Menschen ein stückweit Sicherheit und Normalität zurück geben, aber auch erreichen, dass unerkannte Infektionen entdeckt und so Infektionsketten durchbrochen werden,“ so Nitsch weiter.

Clivia bietet Schnelltests in Kleve an Foto: Clivia Gruppe

Und das bietet das Clivia-Testzentrum: An sieben Tagen die Woche ist das Testzentrum in Kleve geöffnet. Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr, zudem ist am Montag und am Donnerstag die Frühschicht am Start, an diesen Tagen kann der Test bereits ab 6 Uhr morgens gemacht werden. „Uns ist wichtig, dass es für die Menschen vor allem einfach und unkompliziert ist, darum kann man sich bei uns mit und ohne Termin testen lassen“, so Nitsch.

Und das geht ganz simpel: Vorbei kommen, registrieren lassen und testen. Wer nicht ohne Termin vorbei schauen will, kann sich vorab telefonisch unter 02821/7182 345 einen Termin reservieren. Damit es im Testzentrum noch schneller geht, kann man sich vorab auf der Webseite mit den nötigen Daten registrieren und einen Termin buchen: https://clivia-gruppe.de/testzentrum-kleve/

Bei Bedarf ist ein anschließender PCR-Test möglich

Clivia verspricht eine verlässliche Testung durch geschultes Fachpersonal. „Wir sind kein Drive-In, wir werden die Tests unter vom Hersteller empfohlenen Bedingungen durchführen, insbesondere auch die Belüftungsbestimmungen“, so Nitsch. Trotzdem wird alles schnell und unkompliziert ablaufen: Kurze Registrierung, Testung, auf Testergebnis inklusive Bescheinigung warten oder direkt wieder gehen und das Testergebnis digital übermitteln lassen. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, kann direkt vor Ort im Anschluss ein PCR-Test gemacht werden. Positiv Getestete werden natürlich betreut und aufgeklärt, wie in einem solchen Fall die nächsten Schritte auszusehen haben. Außerdem werden die Testdaten automatisiert an zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt.

Außerdem möchte die Clivia-Gruppe zukünftig auch PCR-Test nach internationalen Einreisebestimmungen durchführen. „Wir wollen vor allem geschäftlich Reisenden die Möglichkeit geben ein Angebot nahe dem Wohnort zu haben“, erklärt Nitsch das Vorhaben. Der Test kostet 89 Euro und erspart zeitraubende Fahrten zu den regionalen Flughäfen.

Mobile Testteams der Clivia-Gruppe sind im Einsatz

Neben dem Schnelltestzentrum in Kleve und Kerken sind mobile Testteams aktuell in Planung. „Wir wollen so auch die Jüngsten mit Schnelltests versorgen, Schulen und Kindertageseinrichtungen entlasten und mit unserem Know-How unterstützen“, so Nitsch. Für Unternehmer besteht die Möglichkeit, über die mobilen Testteams ihre Mitarbeiten testen zu lassen.

Clivia sucht Unterstützung, Fachkräfte können sich per Mail bewerben: bewerbung@clivia-gruppe.de