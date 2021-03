Die Beschäftigung von Frauen im Kreis Kleve hat zugelegt

Kreis Kleve. Zwei Drittel der Frauen im Kreis Kleve bringen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung eine gute Qualifikation mit. Ihr Anteil hat zugelegt.

Im Kreis Kleve gibt es aktuell (Stand 30.06.2020) insgesamt 49.491 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen. Das sind 921 oder 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Beschäftigungsquote – also der Anteil der beschäftigten Frauen an der weiblichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – hat weiter zugelegt und liegt nun bei 53,5 Prozent. Das entspricht fast dem NRW-Wert von 53,6, liegt aber nach wie vor unter der Beschäftigungsquote der Männer mit 58,6. Deren Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg ebenfalls, allerdings lediglich um 0,5 Prozent (277) auf 54.410. Diese zahlen gab jetzt die Agentur für Arbeit bekannt.

Über die Hälfte der Frauen arbeiten in Teilzeit

Über die Hälfte, nämlich 25.752 Frauen sind in Teilzeit beschäftigt, bei den Männern sind es 10,6 Prozent (5.765). Zwei Drittel der beschäftigten Frauen (32.876) verfügen über eine anerkannte Berufsausbildung. 12,3 Prozent (6.063) sind ohne abgeschlossene Ausbildung versicherungspflichtig beschäftigt.

Nach Branchen betrachtet sind die meisten Frauen (6.413) im Gesundheitswesen beschäftigt, es folgen Einzelhandel (5.920), Sozialwesen (4.765), Heime (4.564), Erziehung und Unterricht (2.808), Öffentliche Verwaltung (2.533), Großhandel (2.388), Landwirtschaft (1.772), Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (1.586), Gastronomie (1.326) sowie Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau (1.157).

Zugelegt hat die Beschäftigung im Mint-Bereich

Zugelegt hat die Beschäftigung im Mint-Bereich, also in Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Hier arbeiten in den Kreisen Kleve und Wesel insgesamt 5.662 Frauen – ein Zuwachs von 674 Personen oder 13,5 Prozent innerhalb von 3 Jahren. Insgesamt stieg die Beschäftigung in diesem Zeitraum um 6.928 Frauen oder 6,3 Prozent. Rückläufig entwickelte sich dagegen die geringfügig entlohnte Beschäftigung. 18.501 Frauen im Kreis Kleve waren zum Halbjahr 2020 auf Minijob-Basis beschäftigt. Das sind 1.405 oder 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Das Arbeitsentgelt von Frauen im Kreis Kleve ist deutlich niedriger als das der Männer sowie niedriger als der Durchschnitt der Frauen in ganz NRW und im Nachbarkreis Wesel. So lag das Medianentgelt von Frauen bei 2.689 Euro (NRW: 3.183 Euro) und von Männern bei 3.162. 38,7 Prozent der Frauen befinden sich zudem im unteren Entgeltbereich, während es bei den Männern lediglich 20,7 Prozent sind.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie waren im Jahr 2020 auch die Frauen betroffen. Allerdings stieg bei ihnen die durchschnittliche Arbeitslosigkeit weniger stark an als bei den Männern. So waren im Jahresdurchschnitt 4.264 Frauen im Kreis Kleve arbeitslos und damit 162 oder 4,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Männern stieg die Arbeitslosigkeit um 8,7 Prozent.

Christiane Naß, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Wesel, bilanziert: „Die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt im Kreis Kleve nimmt zwar kontinuierlich zu, erfolgt aber überwiegend im Teilzeitbereich. Von der Pandemie scheinen sie im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bislang weniger stark betroffen als Männer.“

Viele Frauen haben sich in die Reserve zurückgezogen

Allerdings gebe es keine Zahlen darüber, wie viele Frauen sich pandemiebedingt in die sogenannte Stille Reserve zurückziehen. Deutlich gesunken ist hingegen die Beschäftigung auf Minijob-Basis. Hier fällt häufig ein wichtiger Hinzuverdienst weg, aber ohne Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld, so Naß. „Mit Blick auf die Beschäftigungssicherheit, die Bezahlung und nicht zuletzt die Altersvorsorge sollten Frauen generell prüfen, ob sie ihre Arbeitszeit nicht aufstocken und in eine versicherungspflichtige Beschäftigung wechseln können.“