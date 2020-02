Die aktuellen Anmeldezahlen der Klever Schulen

Im Schulausschuss wurden die aktuellen Anmeldezahlen (Stand 26. Februar) vorgestellt. Sie lauten: Gesamtschule Am Forstgarten 104 Schüler, Joseph-Beuys-Gesamtschule 124, Karl-Kisters-Realschule 110, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 93, Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) 112.

Demnach hat es seit dem Abschluss der offiziellen Anmeldezeitraums inzwischen Verschiebungen gegeben: Ursprünglich wollten 147 Eltern ihre Kinder an der Karl-Kisters-Realschule anmelden, 102 am Stein-Gymnasium, 106 am KAG, 125 an der Joseph-Beuys-Gesamtschule und 97 an der Gesamtschule am Forstgarten. Immer noch fehlen Anmeldungen von Schülern, die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Das sind die Anmeldezahlen an den Grundschulen: An den Linden 102, Karl Leisner 69, Montessorischule 34, Willibrordschule 74, Johanna Sebus 54, Reichswalde 54, Marien 64.