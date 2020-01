Im Mai wird im Moritzpark am Kreishaus die Deutsche Meisterschaft der kletternden Baumpfleger ausgetragen. Kleve freut sich drauf.

Deutsche Meisterschaft der Baumkletterer in Kleve

Die Deutsche Meisterschaft der Baumpfleger wird in diesem Jahr erstmals in Kleve ausgetragen werden. Das teilte Kleves Baudezernent Jürgen Rauer am Donnerstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss mit. Danach wird für Freitag, 22. und Samstag, 23. Mai, die 26. Deutsche Meisterschaft der kletternden Baumpfleger organisiert. Diese soll im Moritzpark stattfinden.

60 Teilnehmer haben sich dafür bereits angemeldet, so Rauer. Die Stadt Kleve rechnet für dieses ungewöhnliche Event mit bis zu 1000 Tagesgästen, die den Kletterern zusehen wollen. Die Teilnehmer könnten nach den Plänen der Stadtverwaltung im Bereich der Galleien campen. Die dort angedachte Blühwiese werde nach der Veranstaltung eingesät. „Wir hoffen auf eine werbewirksame Veranstaltung,“ sagte Rauer, „und dass Kleve mal wieder in aller Munde ist.“