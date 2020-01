Der Zauber der Schattenblättchen

Ohne straff durchstrukturierte Tagesabläufe wäre der Reichswalder Gerhard Thomas, Forstoberamtsrat im (Un)Ruhestand, weder durch sein langes Berufsleben noch durch die Zeit danach gekommen. Und auch jetzt noch, mit fast 71 Jahren, ist der leidenschaftliche Jäger und Waldfachmann mit einigen Ehrenämtern mehr als nur ausgebucht. „Tage ohne Verpflichtungen kenne ich gar nicht“, erzählt er der NRZ. So strukturiert er jeden Morgen seine Tage am liebsten unter der Dusche – und er macht es immer noch gerne.

Dazu gehört – so wie in dieser Woche – der Besuch im Düsseldorfer Ministerium, um in Sachen Jägerprüfungen Regelungen zu treffen, oder die Teilnahme als Landesjagdbeirat an einer Diskussion in Sachen Klimawald.

„Mein Auto muss fahren, sicher sein und eine Anhängerkupplung haben“

„Ich fahre manchmal bis zu 1000 Kilometer in der Woche“, schätzt Thomas. Und das nicht im überdimensionierten Off-Roader, wie man es vielleicht von einem Jäger denken sollte, sondern „ganz normal“. Denn: „Ich möchte nämlich keinesfalls irgendwelche Klischees bedienen“, betont der Reichswalder, der immer eher bescheiden motorisiert unterwegs war und noch ist. „Mein Auto muss fahren, sicher sein und eine Anhängerkupplung haben.“

Doch zurück zu seinem Engagement: Erst im Herbst 2019 hatte er nach 28 Jahren als Vorsitzender der Kreisjägerschaft sich nicht noch einmal für das Amt wählen lassen. Allerdings ist er nach wie vor im Präsidium des Landesjagdverbandes NRW als Beisitzer für den Regierungsbezirk Düsseldorf aktiv.

Bis zum Sommer noch. „Dann scheide ich altersbedingt aus.“ Aber es folgen noch drei weitere Jahre als Kreisjagdberater. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins für das Naturschutzzentrum für den Kreis Kleve in Rees/biologische Station. Und im NRW-Jagdmuseum in Brüggen ist er ebenfalls in vorderster Reihe aktiv.

Sachkundiger Bürger im Umweltausschuss nur noch bis zum Sommer

Hier in Kleve ist er außerdem seit 25 Jahren parteiloser sachkundiger Bürger im Umweltausschuss. Thomas: „Aber auch da ist im Sommer bei den nächsten Wahlen Schluss!“ Das sind nur ein paar von vielen Beispielen – immerhin bekleidete Gerhard Thomas im Laufe seines Lebens zahlreiche Ehrenämter über viele Jahre hinweg.

„Langsam aber sicher wird das nun abgebaut“, betont er. Und hat auch dann unter Langeweile sicher nicht zu leiden.

Zum einen bleibt mehr Zeit für das Haus in Reichswalde, das er mit seiner Frau Ursel seit 1977 bewohnt und größtenteils selbst umgebaut hat. Überhaupt ist das sein Ding: Bauen, Werkeln, Hämmern, Tun… Auch viele Möbel hat Thomas selbst gezimmert. So die vielen Bücherregale.

„Ich liebe Bücher“, verrät der zweifache Vater und Großvater. Hunderte Bücher hat er. Literatur zur Zeitgeschichte, Bücher über die Natur… Der noch 70-Jährige hinterfragt vieles und ist enorm belesen. Nicht nur deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, ihn von Dingen, von denen er zu 100 Prozent überzeugt ist, abzubringen. „Dann bin ich nur durch höchst sachliche und sehr fundierte Argumente auf einen anderen Weg zu bringen“, gibt Thomas zu, der sich selbst als sehr belastbaren Menschen sieht. „Aber auch einer, der möglicherweise nicht immer so sehr der Teamplayer ist“, zeigt sich der Forstoberamtsrat a.D. selbstkritisch.

Nicht nur zum Lesen bleibt ihm vielleicht in naher Zukunft mit dem Auslaufen einiger Ehrenämter mehr Zeit. Auch für seine „heimliche Leidenschaft“, dem Sammeln von Miniatur-Lokomotiven.

Letzte Förstergeneration, die noch vom Wissen der ganz alten Förster lernte

Nie vernachlässigt hat er (und wird er wohl auch nicht) die Reviergänge mit Dackel Frieda. Überhaupt ist und bleibt „Wald“ sein Ding. „Auch wenn ich in den letzten 30 Jahren beruflich weniger im Wald verbracht habe“, gibt er zu. Wahrscheinlich sogar mehr im Auto oder am Schreibtisch.

Das brachte die Entwicklung seines Jobs so mit sich. Ausgebildet wurde der gebürtige Bamberger (Oberfranken), der seine ganze Schullaufbahn in Düsseldorf verbrachte, anfangs übrigens 1966 beim damaligen staatlichen Forstamt Kleve zum Revierförster. Es folgten mehrere Stationen in NRW bis zur Laufbahnprüfung 1974. In 1979 übernahm er das Materborner Revier Reichswalde, bis er 1990 die neue geschaffene Stelle als „Funktionsbeamter“ antrat. Im Jahr 2008 gingen die Forstämter Kleve, Wesel Mönchengladbach und Teile von Mettmann ins Forstamt Niederrhein ein. Hier war Thomas hoheitlich für die Bezirke Kreis Kleve und Kreis Viersen (mit 25 Städten und Gemeinden) zuständig.

Immerhin: Langeweile kam nie auf, seinen Beruf hat Thomas immer gerne bis zuletzt ausgeübt, den Umgang mit der Natur und das Gestalten mit derselben immer geliebt. „Ich gehöre zur letzten Förstergeneration, die noch vom Wissen der ganz alten Förster lernen und profitieren durften. Es ist bedauerlich, wenn das alte Wissen verloren geht.“

Übrigens: Eine Lieblingsbaumart hat der Revierförster Gerhard Thomas nicht. Wohl eine Lieblingsjahreszeit: „Es gibt kaum etwas schöneres als die Zeit, wenn in der zweiten Aprilhälfte die zarten Schattenblättchen an den Buchen von unten nach oben aufbrechen.

Ein herrliches Bild. Ein ganz besonderer Zauber des Waldes, der Gerhard Thomas auch weiterhin begleiten und begeistern wird.