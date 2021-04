Der Verkehrsverein Kranenburg besteht seit 60 Jahren

Kranenburg. Der Verkehrsverein Kranenburg hat alle geplanten Veranstaltungen und Reisen für 2021 abgesagt. Und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr.

Der Verkehrsverein Kranenburg feiert in diesem Jahr einen „runden“ Geburtstag und blickt auf eine 60-jährige Vereinsgeschichte zurück. Doch Corona belastet im Jubiläumsjahr das Vereinsleben, das weitgehend lahm gelegt wurde: Weiterbildungskurse mussten abgesagt werden und Reisen konnten und können derzeit nicht mehr durchgeführt werden. Doch nach dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ sind die für dieses Jahr vorgesehenen Reisen – eine Flugreise nach Kreta und Apulien sowie eine Busrundreise unter dem Titel „Inselhüpfen in Dänemark“ - in den Spätsommer bzw. Herbst verlegt worden.

Gänzlich verzichtet werden muss jedoch leider auf Besuche der Veranstaltungen in der Stadsschouwburg Nijmegen sowie in der De Vereeniging, zu denen der Verkehrsverein Kranenburg stets mit einem Sonderbus die Kultur- und Konzertinteressierten befördert. „In der Schwebe“ stehen auch noch die für Ende Oktober vorgesehene Kabarettveranstaltung mit dem niederrheinischen Kabarettisten Stefan Verhasselt „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ und der für November geplante traditionelle Mundartabend mit Grünkohlessen, der den großen Saal des Bürgerhauses sozusagen stets aus den Nähten platzen lässt.

Dem Verkehrsverein Kranenburg gehören derzeit rund 400 Mitglieder an. Auch wenn der Verkehrsverein jährlich viele interessante Angebote vor Ort vorhält, so ist die hohe Mitgliederzahl vor allem auf die Bildungsreisen zurückzuführen, die der Verkehrsverein seit 55 Jahren anbietet. Lässt man die Reisen der vergangenen Jahre Revue passieren, so gilt sicherlich die Wochenendreise mit dem Sonderzug nach Berlin als ein einzigartiges Ereignis, denn über 800 Teilnehmer wurden Zeugen des Mauerfalls. Und auch der jetzige Vorsitzende Manfred Janssen und die jetzige Geschäftsführerin Annemarie Nickesen durften dieses einmalige Ereignis miterlegen. Gänsehaut pur gab’s nur ein Jahr später, als der Verkehrsverein die Oberammergauer Passionsfestspiele besuchte. Für den Verkehrsverein Grund genug, diese Reise in sein Programm 2022 aufzunehmen.