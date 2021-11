Der Upcycling-Markt in Bedburg-Hau startet wieder

Bedburg-Hau. Der beliebte Upcycling-Markt der Offenen Ganztagsschule (OGS) St. Markus Bedburg-Hau, in Trägerschaft der Caritas, findet in diesem Jahr statt.

Die gute Nachricht vorweg: Der beliebte Upcycling-Markt der Offenen Ganztagsschule (OGS) St. Markus Bedburg-Hau, in Trägerschaft der Caritas Kleve, findet in diesem Jahr wieder statt. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie haben sich die Macher allerdings ein neues Konzept ausgedacht. So werden Adventskränze und vorweihnachtliche Gestecke am Samstag, 20. November, von 17 bis 19 Uhr auf dem Schulhof in Schneppenbaum, Honigsberg 30, verkauft. Die individuell gestalteten Upcycling-Waren werden in diesem Jahr erstmalig auf dem Moyländer Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt präsentiert und verkauft. Dieser findet vom 8. bis zum 12. Dezember im Park Museum Schloss Moyland statt.

Das Projekt Upcycling-Markt hat in der OGS eine besondere Geschichte

Das Projekt Upcycling-Markt hat in der OGS eine besondere Geschichte. 2019 entstand durch eine umherliegende, leere PET-Flasche auf dem Schulhof die Umwelt-AG in der Offenen Ganztagsschule. Seitdem verwerten Schüler:innen, Eltern und Mitarbeiter:innen über das Jahr hinweg Dinge, die in Kellern, Schränken oder auf Dachböden lagern, wieder. Am Ende des Jahres werden die wiederverwerteten Waren verkauft – auf dem sogenannten Upcycling-Markt der OGS. 2019 kamen so innerhalb weniger Stunden 4400 Euro zusammen.

Das Projekt bekam zudem den bundesweiten Preis „Beste Aktion zur Abfallvermeidung 2019“ des Verbandes Kommunaler Unternehmen und den Heimatpreis der Gemeinde Bedburg-Hau verliehen. Die Hälfte des Erlöses wurde der deutschen Stiftung Meeresschutz gespendet. Für die Kinder der OGS gab es eine Wissenschaftsshow mit Sascha Ott von den Physikanten.

Vom Preisgeld wurden je zwei Tablets und eine große Murmelbahn angeschafft.

