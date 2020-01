Der Renault eines Gochers wurde in Kevelaer beschädigt

Goch/Kevelaer. Das Auto eines Gochers wurde zerkratzt. Der Unfallversurasache floh. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Samstag bis Sonntag, 26. Januar, hatte ein 41-jähriger Gocher seinen Pkw wurde der an der Hauptstraße in Kevelaer-Winnekendonk geparkt. Das Auto wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Gocher hatte seinen Renault am Samstag gegen 20 Uhr abgestellt. Als er am Sonntag gegen 18 Uhr dorthin zurück kehrte, stellte der 41-Jährige Beulen und Kratzer an der Fahrerseite seines PKW fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Unfall zu melden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen.