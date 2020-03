Kleve. Bei einem Vortrag in der Hochschule Rhein-Waal ging es um einen erfolgreichen Geschäftsmann aus Kleve, der am Krieg verdiente: Rudolph Liffers.

Auch der Erzbischof von Köln ließ sich wertvolle alte Möbel aus den Niederlanden liefern. Woher sie stammten? Etwa aus ehemaligem jüdischen Besitz? Egal. Man schaute nicht genau hin. Rudolph Liffers machte die Transporte möglich. Manchmal schaute er allerdings genau hin, nämlich dann, wenn es darum ging, einen möglichst großen Gewinn zu machen. „Er war ein gläubiger Katholik, aber noch mehr liebte er das Geld“, zitierte der niederländische Historiker Jan Brauer aus alten Akten.

Ein typischer Opportunist

Wie ist der 1886 in Kleve geborene Rudolph Liffers heute moralisch zu bewerten? Wie bewertete man ihn nach dem Krieg? Wie bewertete er selbst die Nationalsozialisten, denen er erst spät beitrat? Jan Brauer und Helga Ullrich-Scheyda hatten für ihren Vortrag in der Hochschule Rhein-Waal zahlreiche alte Unterlagen gesichtet und konnten damit ziemlich gut verdeutlichen, wie Liffers handelte. „Er war ein typischer Opportunist“, befand am Ende des Vortrags einer der gut 80 Zuhörer. Vielleicht noch beklemmender erschien manchen das Verhalten katholischer Organisationen. Denn mehrere Klöster versteckten nach dem Krieg das zusammengeraffte Hab und Gut von Liffers vor dem niederländischen Staat.

Die Referenten Jan Brauer und Helga Ullrich-Scheyda. Foto: Andreas Daams / NRZ

Liffers war ein Geschäftsmann, der sich emporgearbeitet hatte. Vom Güterabfertigungsvorsteher in Goch 1911 zum Betreiber einer niederländischen Spedition, die den Warenhandel mit Deutschland abwickelte. Außerdem gründete er ein Reisebüro für Katholiken in den Niederlanden, damit die nicht in gemischt-konfessionellen Reisegruppen unterwegs sein müssten und womöglich Beziehungen mit Protestanten eingingen. In dieser Eigenschaft ließ er zu den Wahlen 1933 auch Sonderzüge mit Tausenden deutscher Katholiken nach Kleve chartern. Die sorgten dafür, dass bei den noch halbwegs freien Januarwahlen die katholische Zentrumspartei in Kleve noch über 50 Prozent der Stimmen bekam. Bei den Dezemberwahlen gingen dann über 95 Prozent der Stimmen an die NSDAP.

Nach der Besetzung der Niederlande 1940 ging es geschäftlich für Liffers erst so richtig los. Er belieferte beispielsweise das Reichskommissariat mit allem, was rationiert war: Alkohol und Delikatessen. Er mischte kräftig im Kunsthandel mit, übernahm eine arisierte Schlachterei, brachte sich mit einer Mischung aus Erpressung und Bestechung in den Besitz eines großen Weinlagers. „Er stand an der Spitze der Plünderer“, befand Brauer. Aber Liffers rettete auch mindestens einen Juden: Seinem Hautarzt verschaffte er ein Visum für die USA.

Gute Taten, böse Taten

Was war nun mit seinem moralischen Kompass, der sich doch aus dem Katholizismus speisen sollte? Immerhin hielten die Frommen offenbar zueinander, statt sich ihrer Mitschuld zu stellen – einer der zahlreichen fatalen Irrtümer in der Kirchengeschichte. Liffers und seine Frau versteckten sich gegen Kriegsende in Klöstern, wurden wohl auch von hochrangigen katholischen Regierungsmitgliedern vor einem Zugriff gewarnt. „Seine guten Taten können die bösen nicht überwiegen“, urteilte die zeitgenössische niederländische Justiz. Liffers wurde zum „unerwünschten Fremden“ erklärt. Aus seinem Rückzugsort, einem Haus am Rosendaler Weg in Schneppenbaum, kehrte er bis zu seinem Tod 1953 nie wieder in die Niederlande zurück. „Eigentlich ein Stoff für einen Film, ein Drama oder eine Oper“, sagte Helga Ullrich-Scheyda. Das wäre er in der Tat.