Der Kreis Kleve saniert die Moyländer Allee in Bedburg-Hau

Der Kreis Kleve saniert die Moyländer Allee (K8) in Bedburg-Hau. Die Arbeiten beginnen am Montag, 3. Mai. Im ersten Bauabschnitt wird die Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Kalkarer Straße (B 57) und der Straße Alte Bahn (K 27) voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet und ausgeschildert.

Da die „Moyländer Allee“ in diesem Bereich keinen Geh- und Radweg hat, müssen auch Radfahrer und Fußgänger ebenfalls eine Umleitung nutzen. Die Anwohner der Moyländer Allee haben während der gesamten Baumaßnahmen mit Einschränkungen zu rechnen. Sie können aber in Abstimmung mit der ausführenden Firma und unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten ihre Grundstücke erreichen. Die Kalkarer Straße (B 57) und der Straße Alte Bahn (K 27) sind jederzeit befahrbar. Ebenso sollte die Zufahrt zum Golfplatz möglich sein.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juni an

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juni an. Anschließend wird die Moyländer Allee auf der anderen Seite des Kreisverkehrs an der Kalkarer Straße bis zur Einmündung Wetering saniert. Dazu wird ebenfalls die Moyländer Allee in diesem Bereich ebenfalls voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Geh- und Radweg der Moyländer Allee kann während der Bauarbeiten weiter genutzt werden. Die Arbeiten dauern hier voraussichtlich bis Ende Juli. Der Kreis investiert rund 550.000 Euro.