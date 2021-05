„Der Flughafen Weeze befindet sich deutlich im Aufwind“

Weeze. Aktionsgemeinschaft pro:niederrhein gibt sich zur Zukunft des Airports sehr zuversichtlich und verweist auf die vielen Verbindungen von Ryanair.

Die Aktionsgemeinschaft „pro:niederrhein“, die den Flughafen seit der Aufnahme des zivilen Flugbetriebes in Weeze nach eigenen Angaben „wohlwollend, aber nicht unkritisch begleitet“, gibt sich nach der Veröffentlichung des neuen Ryanair-Flugplans „ausgesprochen optimistisch“.

Nach Abflauen der jüngsten Corona-Welle und zunehmender Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer hat die irische Fluglinie zahlreiche Flüge ab Weeze zur Buchung freigegeben. In den letzten Wochen wurden immer wieder neue Strecken freigeschaltet, zuletzt nach Tuzla, Zagreb, Teneriffa und Tallin. Mittlerweile seien 37 Ziele buchbar, womit Weeze nach Berlin aktuell auf Platz 2 bei den derzeit verfügbaren Ryanair-Zielen ab Deutschland liegt. Für den Sommer hat Ryanair sogar schon 85 wöchentliche Umläufe eingeplant, so dass in Weeze mindestens fünf Jets stationiert werden.

Eine „solide Basis“ für die Zukunft

„In der seit 18 Jahren bewährten Partnerschaft zwischen dem Flughafen Weeze und der irischen Erfolgslinie Ryanair“ sieht die Aktionsgemeinschaft pro:niederrhein eine „solide Basis“ für die Zukunft, so Pressesprecher Rolf Toonen. „Selbst für den Winterflugplan 2021/22 sind bereits zahlreiche Strecken buchbar und mindestens vier in Weeze stationierte Maschinen nötig“, ergänzt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Heinz-Willi Knechten. „Während andere Fluggesellschaften und auch Flughäfen mit hohen staatlichen Subventionen über Wasser gehalten werden, stehen Ryanair und der Flughafen Weeze auf eigenen Beinen, und das auf einem derzeit besonders hart umkämpften Markt“. Während Düsseldorf nicht mehr Basis für Ryanair ist, wird der Standort Weeze wieder ausgebaut. „Allen Unkenrufen zum Trotz habe der Flughafen Weeze die schwere Zeit der Corona-Pandemie vergleichsweise gut überstanden und die Aussichten sind nach längerer Durststrecke wieder erfreulich positiv“, ergänzt Knechten.

