Kleve. Reinhard Verfürth ist im Alter von 91 Jahren verstorben, er war einer der Mitbegründer des Klever Caritasverbandes und lange Jahre Vorsitzender.

Der Caritasverband Kleve trauert um Reinhard Verfürth. Der Mitbegründer des Wohlfahrtsverbandes ist vergangenen Samstag im Alter von 91 Jahren verstorben. Reinhard Verfürth wurde am 13. Januar 1929 in Schneppenbaum geboren. 1949 legte er am Staatlichen Gymnasium in Kleve sein Abitur ab. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften in Köln und Münster und leistete von 1953 bis 1957 sein Referendardienst in Kleve ab. Von 1957 bis 1992 war er im richterlichen Dienst beim Amts- und Landgericht Kleve, zuletzt als Vorsitzender Richter.

Schon früh engagierte sich Reinhard Verfürth sozial. So gründete er am 11. Mai 1966 den Caritasverband Kleve mit. Nur ein Jahr später wurde er Vorsitzender, dieses Ehrenamt bekleidete er 36 Jahre lang. In dieser Zeit traf er weitreichende Entscheidungen für den Verband – zum Beispiel die Gründung der Erziehungsberatungsstellen 1973, die Einrichtung von Lernstuben für Kinder in Goch und Uedem 1974 sowie die Gründung der Suchtberatung und des Kinderhauses Mozartstraße 1978. Auch den Aufbau der häuslichen Pflege mit den Standorten in Kleve, Emmerich am Rhein und Goch von 1978 bis 1980, die Übernahme des Kinderheimes „Zur Münze“ 1980, der Aufbau der Wohnungslosenhilfe 1982 und die Eröffnung der ersten Tagespflege im ländlichen Raum 1993 hatte Verfürth zu verantworten.

„Not sehen und handeln – das war seine Maxime“

„Not sehen und handeln – das war seine Maxime“, sagt Vorstand Rainer Borsch. Verfürth habe immer auf die Wurzeln allen caritativen Engagements hinzuweisen. „Dafür sind wir ihm zu Dank verpflichtet.“ Das Engagement von Reinhard Verfürth wurde vielfach ausgezeichnet, so erhielt er 2004 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.