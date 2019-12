Der Bagger steht bereit am ev. Gemeindehaus in Goch

Goch. Abriss des evangelischen Gemeindezentrums Goch. Weihnachten ist die Baulücke am Markt bodengleich. Anfang 2020 startet der Neubau.

Das Gebäude hat seit Anfang der 1960er Jahre das Stadtbild von Goch geprägt. Das evangelische Gemeindehaus am Markt hat heute kein Dach mehr, hinten kaum Fenster und ein Bagger steht mit dem Willen zum Zupacken bereit. Das Gemeindehaus fällt. Bis Weihnachten ist es dem Erdboden gleich.

Das Dach wurde in Handarbeit bis zur Oberkante der ersten Decke abgetragen, dann das alte Gemeindehaus von den Nachbargebäuden durch zwei senkrechte Schnitte getrennt.

Der Abriss kann beginnen. v.l. Wilfried Mölders, Robert Arndt, Britta Gemke, Rahel Schaller, Ulrich Knickehm, Ingo Meinhart, Helmut Rother, Kirchbaumeister Bernd Prieske. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Pfarrer Robert Arndt erzählt: „Vorige Woche saß ich mit dem Bürgermeister im Büro, das ja direkt hier angrenzt, und er sagte gerade, das läuft ja alles ganz prima... in dem Moment rieselte es von der Wand“. Bürgermeister Ulrich Knickrehm lacht zustimmend. Aber das bereitete keine Sorgen. Die Profis vom Bau wissen, was sie tun.

Abriss-Bagger setzt an

Wilfried Mölders als Bauleiter des Architektenbüros Ader und Kleemann, Kalkar, Ingenieur Ingo Meinhart (SPE Meinhart), wollen am Dienstag oder Mittwoch den Abriss-Bagger an die Arbeit setzen. Decke für Decke wird abtragen, der Bagger arbeitet sich immer höher voran, „bis er auf einem Haufen Bauschutt steht“ beschreibt Statiker Meinhart, der den Abriss wie auch den Neubau begleitet.

„Die Baulücke ist vor Weihnachten frei, in der zweiten Kalenderwoche 2020 geht es direkt los mit dem Neubau“, sagt er. Im zweiten Quartal 2021 soll der Neubau stehen. Arbeiten für die äußere Hülle werden vor Weihnachten, für die Haustechnik Anfang 2020 vergeben. Bisher konnten Gewerke an regionale Firmen vergeben werden.

Der Neubau bekommt nur noch einen Teilkeller – die Kirchenheizung, die sich in eben jenem Gemeindehauskeller befand, wurde ausgebaut, eingelagert und wird später wieder eingebaut.

Vor allem wird das Erdgeschoss barrierefrei tiefer gelegt. Bisher musste man sechs Stufen steigen, um hinein zu kommen. Das war einer der Nachteile des alten Baus, der vor allem aber auch energetisch völlig unwirtschaftlich war und in seinem Zuschnitt nicht heutigen Ansprüchen genügte.

90 Prozent der Bausumme fließt vom Bund

Die Entscheidung im Presbyterium fiel zügig, erinnert Helmut Rother: Investieren in den Altbau oder neu bauen? Bei der Entscheidung beflügelte der Bund die Gocher, indem er ein Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ auflegte. Von dort fließen 90 Prozent der Bausumme von 2,15 Millionen, die evangelische Kirchengemeinde gibt einen Eigenanteil von 215 000 Euro, die Stadt 193 5000 Euro dazu.

Die Ziele der Förderung entsprechen ganz genau der Idee, wie das Begegnungszentrum „M4“ am Markt 4 gefüllt werden soll. An Ideen für die Quartiersentwicklung waren Bürger*innen seit Ende 2017 beteiligt: veränderbarer Saal im Erdgeschoss, Gruppenräume für Selbsthilfe, Flüchtlingshilfe und Repair-Café sowie Büros in oberen Etagen und die Jugend wird unters Dach ziehen.

Optisch lassen die Architekten an der Haus-Vorderseite zum Markt hin einen Quader aus Ziegel und Glas vor der Fassade schweben. Die Rückseite wird stufenförmig gestaltet, bekommt auf jeder Etage einen Balkon und dekorativ eine rund-gewundene Treppe davor.

Am gestrigen Montag trafen sich Vertreter von Kirche, Stadt und Bauausführenden und besahen den Stand der Dinge. „Ein bisschen wehmütig ist es jetzt doch“, sieht Pfarrerin Rahel Schaller auf die Kulisse.

Viele Institutionen und Partnergemeinden haben die Raumnot der evangelischen Gemeinde übrigens abgefedert und boten Ausweich-Räume an.