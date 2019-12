Kreis Kleve. Die Arbeitslosenquote ist mit 4,7 Prozent weiter im Sinkflug. Der Arbeitsmarkt sei robust und qualifizierte Bewerber haben sehr gute Chancen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Arbeitsmarkt legt im Kreis Kleve noch keine Pause ein

Im November waren im Kreis Kleve 7.903 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 145 Personen oder 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 943 Personen oder 10,7 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 5,3 Prozent.

Weniger Arbeitslose im Monat November

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) waren im Kreis Kleve im Berichtsmonat 2.857 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zu Oktober ist das ein Rückgang um 20 Personen oder 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 5 Personen oder 0,2 Prozent höher. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter Kleve, SGB II) wurden 5.046 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 125 Personen oder 2,4 Prozent weniger als im Oktober und 948 Personen oder 15,8 Prozent weniger als im November 2018.

„Der Arbeitsmarkt in den Kreisen Wesel und Kleve präsentiert sich im November robust, sodass sich der Abbau der Arbeitslosigkeit kurz vor Jahresende fortsetzen konnte. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern hält an, wie die rund 1450 neu gemeldeten Stellen zeigen. Zu 95 Prozent handelt es sich dabei um sozialversicherungspflichtige Stellen, und lediglich 10 Prozent der Stellen sind befristet.

Gute Chancen für qualifizierte Bewerber

Für gut qualifizierte Bewerber bietet der Arbeitsmarkt aktuell gute Chancen. Menschen, die sich arbeitslos melden, unterstützen wir daher verstärkt dabei, sich fortzubilden oder fehlende Berufsabschlüsse nachzuholen. Dies kann auch im Rahmen einer Beschäftigung geschehen, wenn Arbeitgeber sich für alternative Wege zur Fachkräftegewinnung öffnen. Ebenso wichtig ist es, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen als Bewerber in den Blick zu nehmen. In der kommenden bundesweiten Aktionswoche der Menschen mit Behinderung vom 2. bis 6. Dezember machen wir verstärkt auf die Notwendigkeit von Inklusion am Arbeitsmarkt aufmerksam und werben bei Arbeitgebern dafür“, so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.