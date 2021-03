Der Arbeitsmarkt im Kreis Kleve stagniert im Februar

Kreis Kleve. Insgesamt 9684 Arbeitslose sind im Kreis Kleve gemeldet. Aktuell liegen 262 Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit vor, 422 neue Stellen sind frei.

Nach dem saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar stagnierte der Arbeitsmarkt in im Kreis Kleve im Februar. Doch auch wenn die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen unter dem Strich nur wenig geringer ist, war doch der Arbeitsmarkt kontinuierlich in Bewegung, so das Fazit der Arbeitsagentur. „Insgesamt haben sich weniger Menschen aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt arbeitslos gemeldet als in den ersten beiden Monaten 2020. Im Kreis Kleve konnten zudem mehr Menschen als im Vorjahr eine neue Stelle antreten und ihre Arbeitslosigkeit beenden“, so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.

Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Sie ergänzt: „Jetzt melden sich außerdem die ersten Absolventinnen und Absolventen der zwei- und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen arbeitslos. Da sich über 80 Prozent der neu gemeldeten Stellen an Fachkräfte richten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie mit einer kurzen Suchzeit eine Anschlussbeschäftigung finden“, so Ossyra weiter. Auf die vielfältigen Möglichkeiten der Weiterbildung werden wir auch in der Woche der Ausbildung vom 15. bis 19. März hinweisen.

Im Februar waren im Kreis Kleve 9.684 Menschen arbeitslos gemeldet – acht Personen oder 0,1 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 1.378 Personen oder 16,6 Prozent höher. Die Arbeitslosenquote veränderte sich im Vergleich zum Vormonat nicht und blieb bei 5,8 Prozent.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit um 89 Personen oder 2,1 Prozent auf 4.247 Personen ab. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind es 842 Personen oder 24,7 Prozent mehr. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 5.437 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 10,9 Prozent mehr als im Februar 2020.

262 Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit gab es vom 1. bis 24. Februar im Kreis Kleve. Darin wurden 2.580 Personen genannt. Im Februar meldeten die Arbeitgeber im Kreis Kleve 422 neue Stellen. Das sind 75,1 Prozent mehr als im Januar und 24 Stellen weniger als vor einem Jahr.