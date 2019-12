Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Programm

Samstag, 14 Uhr: Eröffnung; 16 Uhr: Orgelkonzert in der evangelischen Kirche; 17 Uhr: Besuch vom Nikolaus und Jugendorchester; 17.45 Uhr: „Drums & Pipes“; 19 Uhr: Turmbläser vor der Kirche.

Sonntag (geöffnet ab 11 Uhr), 14.30 Uhr: Märchenerzählerin in der Kirche; 15.30 Uhr: Besuch vom Nikolaus und Jugendorchester; 17 Uhr: Chor „Just for fun“ in der Kirche.