Das Klever Radhaus braucht besseren Brandschutz

Kleve. Das Klever Radhaus muss in den Brandschutz investieren. 25.000 Euro sollen in die Hand genommen werden. Die Stadt möchte unterstützen.

Das Radhaus in Kleve muss in Sachen Brandschutz dringend nachbessern. Das Klever Jugendwerk hat jetzt einen Antrag auf einen Baukostenzuschuss an die Stadt Kleve gestellt. Das Radhaus beabsichtigt, zeitnah, den Brandschutz zu ertüchtigen. Die vorgesehenen Kosten sollen bei 25.000 Euro liegen.

Brandschutz ist heute nicht ausreichend

Hintergrund ist, dass das Radhaus nicht über den heute vorgeschriebenen Brandschutz verfügt. Seit 2018 befinde sich das Radhaus in einer Beantragungsphase zur Erhöhung der Besucherzahl auf 499 Personen. Die aktuelle Brandschutzplanung wurde nach der NRW-Bauverordnung aus dem Jahr 1991 genehmigt. Ein Brandsachverständiger hatte jetzt Nachbesserungen gefordert.

Die Stadtverwaltung möchte das Jugendwerk unterstützen. Der Antrag wird im nächsten Jugendhilfeausschuss besprochen.