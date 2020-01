Das Klever Bahnhofsumfeld wird jetzt gesperrt

Die Straße Bahnhofplatz ist gesperrt, ein Bagger reißt den Asphalt auf: Dieser Weg zum Bahnhof ist geschlossen. Und das wird er auch noch etliche Wochen so bleiben. Denn kaum ist der Vorplatz des Klever Bahnhofs fertig, ist er schon wieder gesperrt: Der Ausbau des Viertels rund um das von vorne sauber sanierte klassizistische Bahnhofsgebäude soll weiter gehen.

Sperrung und Einbahnstraßenregelung

Nachdem nach Plänen des Fachbereichs Tiefbau der Vorplatz neu gestaltet wurde und sich die Passanten auch an das neue Pentaston-Pflaster gewöhnt haben, sind jetzt die angrenzenden Straßen an der Reihe. Die Stadtwerke Kleve bauen die Trinkwasser-, Erdgas- und Stromleitungen aus. Teils werden für die Arbeiten die Straßen, wie etwa die Straße Bahnhofsplatz, gesperrt oder alternativ mit einer Einbahnstraßenregelung umgeleitet. Auch der neu angelegte Parkplatz für Kurzparker wird gesperrt, ebenso wie die Plätze für die Taxen. Für die Taxifahrer wird ein Ersatzstellplatz eingerichtet, sagt Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf.

Die Straße Bahnhofsplatz muss voll gesperrt werden, weil dort die Leitungen in der Straßenmitte liegen. Außerdem werden die Hausanschlussleitungen zwischen den dann neu verlegten Hauptleitungen und den Häusern entlang der Straße erneuert, so der Stadtsprecher. Es sind dort erhebliche Tiefbauarbeiten zu erwarten.

Fußgänger und Fahrradfahrer sind nicht beeinträchtigt

„Der Verkehr wird dann über die Bahnhofstraße und die Lohengrinstraße umgeleitet“, sagt Boltersdorf. Wer mit dem Auto zum Zug möchte und aus der Stadt kommt, muss also erst am Bahnhof vorbeifahren und vom Kreisverkehr aus über die Lohengrinstraße wieder zurück. Fußgänger und Fahrradfahrer sind davon nicht beeinträchtigt, weil der Bereich des neuen Busbahnhofes nicht von den Arbeiten betroffen ist.

Koordinierung war nicht möglich

Dann folgen die Arbeiten auf der Lohengrinstraße. Hier wird, so Boltersdorf, ein Stromkabel in Richtung Bahnhof verlegt. Zwar gibt es dafür ein Leerrohr, trotzdem müssen Baugruben ausgehoben werden. Anschließend geht es für die Stadtwerke-Mitarbeiter vor Haus Nr. 2 und Haus Nr. 12 in die Tiefe. Auch vor dem Postgebäude muss eine Baugrube ausgehoben werden. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten an der Straße Bahnhofsplatz und Lohengrinstraße Ende Februar, Anfang März. „Eine Koordinierung der jetzt durchzuführenden Arbeiten mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes war aufgrund der Baustellenandienung und der erforderlichen Sperrmaßnahmen für den Kanalbau nicht möglich“, sagt Boltersdorf.

Auch das Gelände hinter der Post soll in Angriff genommen werden. Das soll laut früheren Plänen mit einer Straße parallel zur Bahnlinie erschlossen werden. Dafür muss das alte Bahn-Verwaltungsgebäude abgerissen werden. Ein Vorhaben, das schon geraume Zeit in der Pipeline steckt. Hier werden jetzt immerhin erste Kanal- und Versorgungsleitungen verlegt und eine Baustraße hergestellt, verrät Boltersdorf.

Falls es der Stadt Kleve und der Deutsche Bahn endlich gelingen sollte, eine Einigung zum Abriss des nicht mehr gebrauchten, maroden, baufälligen Bahnsteigdaches zu finden, könnte endlich auch die Rückseite des Bahnhofgebäudes saniert werd en. Auch ginge es mit den Plänen für einen Neubau neben dem Bahnhof weiter. Dann würde das ganze Ensemble alter Bahnhof endlich wirklich aufgewertet und wäre nicht vorne „Hui“ und hinten „Pfui“.

Außerdem will Ende 2020 die Stadt den Postbau als Heim für Asylbewerber aufgeben, so dass der Investor den Gebäudebereich der Post, der ja nur noch im Parterre vorne von der Post genutzt wird, weiterentwickeln kann: eine mit Blick auf Stadt- und Hochschulnähe und den neuen Quartieren auf den Union- und Bensdorp-Flächen nicht unattraktive Lage.