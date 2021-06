Kultur Das Goli-Theater in Goch öffnet endlich wieder

Goch. Das Goli-Theater in Goch an der Brückenstraße öffnet nach einer langen Corona-Pause wieder – mit einer Live-Veranstaltung mit La Signora.

Das Goli-Theater in Goch an der Brückenstraße öffnet wieder, teilt Joachim Lück vom Kino-Trägerverein mit. Zum Auftakt gibt es eine Live-Veranstaltung. La Signora kommt am Samstag, 19. Juni. Dafür ist coronabedingt nur ein Kontingent von 100 Eintrittskarten verfügbar. Wer bei der Wiedereröffung des Goli Theaters dabei sein möchte, sollte sich zeitig sein Ticket sichern.

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung unterwegs. Ob auf einem toten Esel zum Erfolg oder mit einem lahmen Gaul durchs Leben, La Signora ist für jede Situation mit ihrem Friedhofsmodenchic perfekt gekleidet. Klein, Hummeltaille und Haarnetz. Die Rabattmarke des deutschen Kabarett zeigt in ihrem neuen Programm: Allein unter Geiern, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann. La Signora ist eine anbetungswürdige Verführerin, aber auch eine verführte Angeberin.

Einlass ab 10 Uhr, Tickets (18 Euro) bei der Kultourbühne Goch im Rathaus, 02823/320-202, Zutritt nur für Genese, (vollständig) Geimpfte und aktuell Getestete. Ein Nachweis ist vorzulegen.

