Coronavirus: Klever Ostermarkt auf Haus Riswick ist abgesagt

Kreis Kleve. Nach der Empfehlung des Gesundheitsamts werden im Kreis Kleve immer mehr Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt.

Die Furcht vor einer Ausbreitung des Coronavirus sorgt im Kreis Kleve für weitere Absagen von Veranstaltungen. Der Landfrauen-Bezirksverband Kleve teilte am Freitagvormittag mit, dass der für den 21. und 22. März geplante 35. Klever Ostermarkt ausfällt. Die Organisatorinnen verweisen auf die Empfehlung des Gesundheitsamts des Kreises Kleve, Veranstaltungen mit „zahlreichen Teilnehmern“ abzusagen.

„Seitens der Landwirtschaftskammer NRW wird diese Empfehlung umgesetzt und somit steht das Gelände des Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick in Kleve für den Ostermarkt nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung“, so die Landfrauen. In diesem Jahr werde es keinen Ersatztermin für den Ostermarkt geben..

Klever Lichterlauf: Noch keine Entscheidung getroffen

Die Veranstalter des Klever Lichterlaufs haben dagegen noch keine Entscheidung getroffen. „Wir nehmen die Empfehlung sehr ernst, können aber zum aktuellen Stand noch keine weitere Auskunft dazu geben, ob der 4. Klever Lichterlauf wie geplant am 27. März stattfindet“, so Marco van Beek. „Leider gibt es keine einheitliche Vorgehensweise der Politik und der Gesundheitsämter der Kreise, so dass die Verantwortung beim Veranstalter bzw. bei jedem Einzelnen liegt.“

Seitens des Robert-Koch-Instituts gebe es eine Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen, mit denen sich die Organisatoren im Detail auseinander setzten, so van Beek. „Wir werden uns in den nächsten Tagen weiterhin intensiv im Organisationsteam beraten.“

Frauenchor „pro musica“ verschiebt Jubiläumskonzert

Das für den 21. März im Bürgerhaus Uedem angesetzte Konzert zum 30-jährigen Bestehen des Frauenchores „pro musica“ 1989 Uedem wird nicht stattfinden und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. „Der Frauenchor mit seinem Chorleiter Herrn Hendricks bittet um Verständnis für diese Entscheidung, aber wir alle tragen gemeinsam für alle Sängerinnen und unsere Gäste eine Verantwortung“, so Pressesprecherin Kirsten van den Heuvel.

Durch die unklare Situation um die Ausbreitung des Coronavirus lasse sich derzeit noch kein neuer konkreter Ersatztermin für das Konzert festlegen. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Stellen zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Weitere Fragen beantworten Evelyn Bebensee (Telefon 02825/7712) oder Kirsten van den Heuvel (Telefon 02825/580).