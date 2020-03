Coronavirus im Kreis Kleve: Die Nachrichten im Überblick

Aufgrund des Coronavirus bleiben Schulen und Kitas für die nächsten Wochen geschlossen. Besorgte Eltern äußern sich in dieser Umfrage, wer sich nun um ihre Kinder kümmert.

Kreis Kleve. Im Kreis Kleve gibt es mittlerweile 36 Coronavirus-Fälle, die Einschränkungen im öffentlichen Leben nehmen zu. Die Ereignisse im Liveblog.

Das Coronavirus hat den Kreis Kleve erreicht – bislang gibt es 36 bestätigte Fälle (Stand Sonntagnachmittag). Wir halten Sie in unserem Überblick auf dem Laufenden.

bestätigte Fälle (Stand Sonntagnachmittag). Wir halten Sie in unserem Überblick auf dem Laufenden. In unserem täglichen E-Mail-Newsletter zum Coronavirus liefern wir jeden Nachmittag eine Übersicht über Nachrichten aus der Region. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Über die Entwicklung berichten wir auch in unseren kostenlosen Newsletter für Kleve und Emmerich.

Hier finden Sie eine Übersicht zu den abgesagten Veranstaltungen im Kreis Kleve.

Wie sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, zeigt unsere interaktive Karte.

Täglich gibt es neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus – auch im Kreis Kleve. Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Newsblog informieren wir Sie über die aktuelle Entwicklung in Kleve, Emmerich, Goch, Rees, Kalkar und dem Umland.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklung am 16. März 2020

08.22 Uhr: So verteilen sich die 36 Coronavirus-Fälle auf die einzelnen Kommunen im Kreis:

Kerken 11

Geldern 9

Issum 4

Straelen 4

Kalkar 3

Kevelaer 2

Kleve 2

Wachtendonk 1

08.17 Uhr: Auf die Bürger kommen ab heute massive Einschränkungen zu: Die NRW-Landesregierung will nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote stoppen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden außerdem alle Schulen und Kitas bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen. Die Entwicklungen für Nordrhein-Westfalen können Sie hier verfolgen.

.

08.10 Uhr: Auch in unserem Nachbarland Niederlande schränkt die Ausbreitung des Coronavirus’ das Leben der Menschen immer stärker ein. Wie in Deutschland und NRW, schließen dort ab heute die Schulen. Am Sonntag hat die niederländische Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte ihre Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus drastisch verschärft.

07.59 Uhr: Das öffentliche Leben im Kreis Kleve kommt in der Corona-Krise immer mehr zum Erliegen – die Ereignisse überschlagen sich. Mittlerweile gibt es 36 bestätige Fälle, wie der Kreis am Sonntag mitteilte. Das ist unser Rückblick auf das Wochenende:

07.57 Uhr: Dieser Newsblog fasst die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Kleve zusammen. Unsere Berichterstattung der vergangenen Tage haben wir archiviert: Lesen Sie hier die Chronik zum Coronavirus im Kreis Kleve vom 28. Februar bis zum 15. März.

Coronavirus: Weitere Berichte aus dem Kreis Kleve