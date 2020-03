Coronavirus: Gocher CDU will Miteinander-Fonds schaffen

Goch. Aus der Gocher Politik wird ein ehrenamtliches Berater-Team sowie ein Fonds vorgeschlagen.

Die CDU in Goch schlägt jetzt einen Miteinander-Fonds vor, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise für Unternehmer und Bürger in der Stadt abzufedern. „Der Schutz der Gesundheit und des Lebens der Menschen hat oberste Priorität und hierfür müssen wir alles Menschenmögliche tun“, erklärt die Gocherin Gabi Theissen, die beruflich als Regionaldirektorin im Gocher Wilhelm-Anton-Hospital arbeitet.

Kleineren und mittleren Betrieben helfen

„Auch für uns steht die Gesundheit unserer Mitbürger an allererster Stelle. Es muss zusätzlich alles dafür getan werden, die lokale Wirtschaft in Goch gemeinsam so gut wie möglich durch die Krise zu bringen, damit heimische Arbeitsplätze gesichert werden“, ergänzen CDUBürgermeisterkandidat Jan Baumann und der Fraktionschef Andreas Sprenger..

.Mit einem in der letzten Woche entwickelten Ansatz wollen Gocher Christdemokraten vor allem kleinen und mittleren Betrieben unter die Arme greifen. Überlegt wird auch, wie man in Not geratene Familien unterstützen kann. Ziel ist es zunächst, ein ehrenamtliches Expertenteam auf die Beine zu stellen, welches in schwieriger Lage befindliche Gocher Unternehmen ehrenamtliche „Erste-Hilfe-Beratung“ ermöglicht. Darüber hinaus ist es das Ziel, einen „Miteinander-Fonds“ zu schaffen, der am Ende vor allem für jene gedacht ist, die durch alle staatlichen Förderraster fallen.

Ehrenamtliche Hilfe von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Juristen

Bei dem Expertenteam wird u.a. auf die ehrenamtliche Mithilfe von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Juristen und anderen Berufsgruppen gesetzt, die Ihr Wissen und ihre Expertise für eine vertrauensvolle Erstberatung kostenlos zu Verfügung stellen. Hier wird auch an Experten im Ruhestand gedacht. Mit an Bord ist u.a. der frühere Wirtschaftsprüfer Heinz Hügging und Jörg Thonnet, der u.a. Mitglied des Gocher Werberings ist.

Der „Miteinander-Fonds“ soll mit Geldern von Bürgern gespeist werden, die in der Corona-Krise helfen können und wollen. Das Konzept soll in den kommenden Tagen mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm und den anderen Fraktionen beraten werden. Diskutiert werden soll dabei auch eine mögliche Anbindung des „Miteinander-Fonds“ an die Gocher Wirtschaftsförderung. Alle Bürger seien zum Mitmachen eingeladen, egal ob als Experte oder Finanzierer. Bei Interesse, einfach melden unter: mail@coronahilfe-cdu-goch.de