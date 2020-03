Coronavirus: Gaesdonck in Goch bleibt bis Montag geschlossen

Goch. In der Familie eines Schulkinds der Gaesdonck gibt es einen Coronavirus-Fall. Schule und Internat bleiben bis einschließlich Montag geschlossen.

Das Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve beschlossen, vorsorglich den Schulunterricht und das Tagesinternat am Donnerstag nach der sechsten Unterrichtsstunde sowie am Freitag, 13. März, und Montag, 16. März, auszusetzen. In einem Elternbrief teilte die bischöfliche Bildungseinrichtung mit, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handele.

„Im familiären Umfeld eines unserer Schulkinder gibt es einen Patienten mit Nachweis einer Infektion mit dem Corona-Virus (Covid 19/SARS-CoV-2). Das Kind selber zeigt keine Symptome, wird aber derzeit auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus getestet“, so die Gaesdonck. Das Testergebnis soll bis Montag vorliegen. „Ob und in welchem Umfang danach ggf. weitere Maßnahmen notwendig werden, entscheiden wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt nach Vorliegen der Testergebnisse“, heißt es in dem Brief an die Eltern, die dazu weitere Informationen auf der Homepage beachten sollen.

Regelungen für Internatsschüler

Den Vollinternatsschülerinnen und -schülern ist es freigestellt, in Absprache mit der zuständigen Erzieherin bzw. dem zuständigen Erzieher oder dem Internatsleiter ab Donnerstag um 13.10 Uhr zurück zu ihren Familien zu reisen. „Sofern keine weitere Schulschließung verhängt wird, erwarten wir sie am Montagabend zu den üblichen Anreisezeiten wieder zurück. Die Betreuung und Verpflegung von Schülerinnen und Schülern des Vollinternats, die es vorziehen bei uns auf dem Campus zu bleiben, ist ebenso wie für unsere internationalen Schülerinnen und Schülerselbstverständlich zu allen Zeiten sichergestellt“, so die Gaesdonck.

Für Schülerinnen und Schüler des Tagesinternats, die am Donnerstagnachmittag nicht zu Hause betreut werden können, bietet die Gaesdonck eine Nachmittagsbetreuung bis 18.30 Uhr an. Die Mädchen und Jungen können im Laufe des Nachmittags jederzeit von ihren Eltern abgeholt werden.

Geplante Klausuren werden verlegt

Eltern von Voll- und Tagesinternatsschülerinnen und -schülern können sich jederzeit telefonisch an die Verwaltung wenden: Telefon 02823/961-101; -104; -105; -115. Es wird gebeten, derzeit von Anrufen im Schulbüro abzusehen.

Die für Freitag und Montag angesetzten Klausuren werden verlegt. Der Elterntag und das Internatselterngremium am Sonntag fallen aus. Neue Termine sollen baldmöglichst bekannt gegeben werden. Informationen über weitere Schulveranstaltungen sollen zudem zeitnah auf der Homepage veröffentlicht werden..