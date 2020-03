Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen im Kreis Kleve aus

Kreis Kleve. Der Ausweitung des Coronavirus fallen immer mehr Veranstaltungen in der Region zum Opfer – auch im Kreis Kleve. Die Auswirkungen im Überblick.

Nun steht fest: In NRW wird es wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern geben. Die NRW-Landesregierung hat jene Großevents per Erlass untersagt. Doch auch immer mehr kleine Veranstaltungen am Niederrhein fallen der Ausbreitung des Virus zum Opfer. So entschließen sich viele Veranstalter dazu, ihre Events selbstständig abzusagen. In unserer Übersicht informieren wir von nun an aktuell darüber, welche Veranstaltungen im Kreis Kleve betroffen sind.

Bisher abgesagt im Kreis Kleve unter Berücksichtigung der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instiuts :

Das Konzert „Dackl trifft Beethoven“ am 11. März Uhr in der Grundschule Reichswalde im Rahmen der WDR-Konzerttournee wird ebenfalls nicht stattfinden.

Beim Frauenchor Griethausen entfällt das Frühjahrskonzert am 22. März.

35. Klever Ostermarkt am 21. und 22. März 2020 auf dem Gelände des Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick in Kleve. Es wird in diesem Jahr keinen Ersatztermin geben.

Das Konzert zum 30-jährigen Bestehen des Frauenchores „pro musica“ 1989 Uedem e.V. am 21. März wird nicht stattfinden und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.

Der 4. Klever Lichterlauf am 27. März wird abgesagt aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW als Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern und Teilnehmern.

Konzert der Städtischen Singgemeinde „Matthäus-Passion“ (Bach) am 29. März 2020 in der Christus-König-Kirche Kleve. Geplant ist, das Konzert im Frühjahr 2021 nachzuholen. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.