Corona-Vorbereitung: Fieberzelt am Klever Hospital aufgebaut

Als eine vorbereitende Maßnahme für mögliche Corona-Fälle im Kreis Kleve wurde am Freitagvormittag ein Fieberzelt am Klever St. Antonius-Hospital aufgebaut. In diesem Zelt sollen Verdachtsfälle auf den Virus getestet werden. Beschlossen wurde diese Maßnahme vom Kreisgesundheitsamt in Zusammenwirkung mit dem St. Antonius-Hospital am Donnerstagabend.

Die Fieberambulanz diene ausschließlich zur Diagnostik und nicht zur klinischen Behandlung, so Krankenhaussprecher Christian Weßels. Der Betrieb werde am Samstag um 14 Uhr aufgenommen. „Eine entsprechende Diagnostik findet dann an den anderen Standorten des Krankenhauses nicht mehr statt - darauf weisen wir auch unsere Patienten ausdrücklich hin“, so Weßels.

Mit dieser Vorsichtsmaßnahme soll es eine effektive Diagnostik geben und die Gesundheit der Mitarbeiter und Patienten geschützt werden.

Weitere Informationen folgen.

