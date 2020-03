„Es ist sicherlich keine leichte Entscheidung, aber sie ist dringend notwendig“: Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz hat sich nach einem Gespräch mit Gastronomen der Stadt entschlossen, dass zur Eindämmung des Coronavirus ab Samstag, 21. März, alle Restaurants, Speisegaststätten, Kneipen, Cafés, Eiscafés und Eisdielen, Bars und ähnliche Einrichtungen geschlossen sein müssen. Abhol- und Lieferdienste sind von dieser Regelung, die Teil einer neuen Allgemeinverfügung ist, ausgenommen. „Soweit ich es überblicken konnten, waren aber bereits am Donnerstag die Restaurants zu“, stellte die Bürgermeisterin fest.

„Wir haben in der vergangenen Woche, in der abzusehen war, dass sich die Situation weiter zuspitzt, mit allen Bürgermeistern aus dem Kreis Kleve einen guten Austausch geführt. Wir wollen über das, was wir gemeinsam bereits beschlossen haben, hinausgehen und weiter die möglichen sozialen Kontakte eindämmen“, begründete Britta Schulz die Entscheidung. Dabei erntet die Bürgermeisterin breite Unterstützung der Gastronomen, die sich an sie gewandt hatten.

Große Verlust für die Gastronomen

„Wir wissen alle um diese Situation. Je früher der Erlass kommt, umso eher können wir Gastronomen handeln und uns um Hilfen kümmern“, so Frank Ligensa vom Brauhaus Kalkarer Mühle. In den letzten Tagen haben die Gastronomen bereits einen großen Verlust eingefahren. „Ich hatte heute Mittag genau sieben Gäste, sonst sind es 50“, erklärte Georg Kellendonk am Mittwoch. Zu seinem Team gehören 22 Mitarbeiter. Fünf Aushilfen haben bereits die Kündigung erhalten. Die anderen arbeiten in Kurzarbeit. „Wir hoffen das Beste, dass wir im Juni vielleicht wieder die Türen öffnen können“, so der Gastronom.

Für das Marktstübchen ist das Coronavirus der zweite herbe Einschlag in der erst siebenjährigen Unternehmensgeschichte. „Als wir vor zwei Jahren den Wasserschaden hatten, wusste ich nicht, dass es uns irgendwann nochmal so schlimm treffen wird“, sagte Ulla Hübbers. Das Marktstübchen hat bereits unter den ersten Verfügungen leiden müssen. „Eine Kneipe wird halt überwiegend abends betrieben“, ergänzte Hübbers.

Schulz: „Bitterer Ernst“

Die Stadt Kalkar setzt mit der angekündigten Schließung aller Restaurants ein Zeichen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Das ist kein Spiel und Spaß mehr, das ist bitterer Ernst“, sagt Bürgermeisterin Britta Schulz. Sie hofft auf das Durchhaltevermögen der Kalkarer Gastronomen und Einzelhändler sowie die Unterstützung der Bundesregierung in dieser schwierigen Zeit..