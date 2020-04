Corona-FAQ: Vragen en antwoorden voor de duitse grensregio

Kleef/Gelderland. Een reisje naar Duitsland wordt moeilijker –er wordt meer gecontroleerd. Wat betekent dat voor de grensregio? Hier enkele vragen en antwoorden.

De verspreiding van het Coronavirus raakt alle mensen in de grensregio – dus ook iedereen in het Kreis Kleve en in Gelderland. Voor veel mensen is een uitje naar het buurland deel van het dagelijkse leven – wij werken, winkelen en stappen alsof er geen grens is. Wij hebben nu de belangrijkste vragen en antwoorden in verband met de corona-crisis op een rijtje gezet.

Blijft de grens open?

Tot nu toe: ja! Er is op het moment ook geen sluiting gepland. Begin april zei de minister van Europese zaken van Nordrijn-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner, dat de grenzen met Nederland en België niet worden gesloten. Volgens de CDU-politicus zou dit alleen maar een symbolisch effect hebben en de problemen niet oplossen. Nu benadrukte ook minister-president Armin Laschet in een videoboodschap dat de grens open blijft.

Info Vragen en antwoorden voor de duitse grensregio Dag lieve Nederlandse buren, Wij gaan samen door de coronacrisis, we helpen elkaar bij de verpleging van zieken, steunen elkaar bij het afstand houden en spreken elkaar moet in. Omdat jullie juist nu een enorme behoefte aan informatie uit het Duitse grensgebied hebben, hebben wij het belangrijkste in een Nederlandstalig artikel samengevat. Wij wensen jullie het allerbeste en een goede gezondheid toe.

Voor wie gelden de Duitse Quarantaine-regels vanaf 10 april?

Duitsers, EU-burgers of buitenlanders die sinds jaren in Duitsland wonen, moeten straks twee weken thuis in quarantaine wanneer zij vanuit het buitenland naar hun woonplaats in de Bondesrepubliek terugkomen - du ook als ze vanuit Nederland komen. Deze nieuwe regeling zal vanaf 10 april gelden maar alleen voor mensen die meerdere dagen in het buitenland zijn geweest. Voor grensarbeiders wordt een uitzondering gemaakt. Verder zijn er uitzonderingen voor bepaalde groepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en medisch personeel. De nieuwe regeling moet nog door de Duitse deelstaten worden goedgekeurd.

Komen er meer grenscontroles?

Tot nu toe zijn er geen gerichte grenscontroles. Maar de Bundespolizei in Kleef heeft de controles wel opgevoerd – daarvoor is ook meer personeel beschikbaar gesteld. Op de openbare weg worden nu vaker mensen aangesproken en er is ook meer blauw op straat te zien. Ook wordt gericht in auto’s gekeken.

Hoe zit het met boodschappen doen?

Hier zijn de regels nog niet eenduidig. Duitsers kunnen nog in Nederland boodschappen doen. De weg naar de supermarkt is nog vrij. Maar de Duitse en Nederlandse overheid raden het niet aan. De Nederlandse regering adviseert van onnodige reizen af te zien. Vanaf 10 april mag niemand meer naar Duitsland reizen die daarvoor geen goede reden heeft. Alle niet-noodzakelijke reizen naar Duitsland zijn eigenlijk al een paar weken niet meer toegestaan.

Voor het grensverkeer komt een uitzondering: Nederlanders die naar een Duitse supermarkt willen of in Duitsland willen tanken, mogen dit ook nog na 10 april. Maar velen willen dit echter helemaal niet en blijven vrijwillig thuis. Tijdens het eerste vakantieweekend waren er nauwelijks Duitse vakantiegangers in Nederland.

Stephan Holthoff-Pförtner, de minister van europa voor NRW, zei: „Als verantwoordelijke ministers voorgrensoverschrijdende samenwerkingdoen dan ook wij een dringend beroepop inwoners aan weerszijden van degrens om alle niet-essentiële reizennaar Duitsland of Nederland tevermijden. Hiermee wordt onder meerhet bezoek aan het bos, strand,winkelgebied en op vakantie gaan in hetbuitenland bedoeld.“

Vacantiegangers uit Duitsland zijn op het moment in Nederland niet gewenst, zei minister-president Armin Laschet. „Wij verzoeken Nederlanders om nu niet naar het Sauerland of naar andere toeristische plekken in Nordrijn-Westfalen te reizen. De Nederlanders verzoeken ons nu om hetzelfde gedrag.“

Is er nog grensoverschrijdend treinverkeer?

Ja, maar … Abellio rijdt sinds enkele weken met een beperkte dienstregeling. Er rijden nog treinen tussen Emmerich en Arnhem. Dat zal ook zo blijven. Ook NIAG, de Duitse busmaatschappij, rijdt met een aangepaste dienstregeling. „Er zijn geen verdere beperkingen gepland“, zegt een woordvoerder van de NIAG. Als er toch veranderingen moeten komen, kunnen bussen en treinen snel worden omgeschakeld.

Het aantal langeafstandstreinen tussen Duitsland en Nederland is echter duidelijk gereduceerd. Sind eind maart rijden er geen intercity’s meer tussen Amsterdam en Nordrijn-Westfalen. Door het coronavirus is het aantal reizigers met 90 procent gedaald.

Hoe sterk is de grensregio getroffen?

In Nordrijn-Westfalen zijn nu 21.825 mensen met het coronavirus besmet, in het Kreis Kleve zijn het ongeveer 300 – de meesten in Geldern, Rees, Kleef en Kerken. Rond 363 mensen in Nordrijn-Westfalen zijn eraan gestorven, in het Kreis Kleve zijn het zes (stand diensdag).

Welke coronamaatregelen zijn er in Duitsland?

In Duitsland zijn alle scholen, kinderdagverblijven, restaurants en winkels gesloten. Ook alle toeristische attracties zijn gesloten. Er mogen niet meer dan twee personen samen de straat op en er moet afstand worden gehouden – 1,5 of liever nog twee meter afstand. Uitzondering: gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. De afgelopen dagen zijn flink wat boetes uitgedeeld, omdat het contactverbod niet werd nageleefd. Een boete begint bij 250 Euro. In een auto mogen niet meer dan twee personen zitten. Dat geldt ook voor Nederland, tenzij de inzittenden tot hetzelfde gezin behoren. Bij het niet voldoen aan de regels wordt handhavend opgetreden.

Hoe werken NRW en Nederland samen?

De overheden in NRW, België en Nederland werken sinds 20 maart nauwer samen. Drie keer per week worden zaken in de „Task Force Corona“ begesproken. In het begin waren er lichte irritaties over een toespraak van premier Mark Rutte, toen hij over „groepsimmuniteit“ sprak. Maar de maatregelen die Duitsland en Nederland nemen, zijn nu bijna hetzelfde.

„Wij hebben een soortgelijke strategie“, zegt de minister van Europese zaken van Nordrijn-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner. Noordrijn-Westfalen helpt Nederland nu bij het verplegen van patiënten, ook bij het beschikbaar stellen van IC-bedden. Het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen heeft bijvoorbeeld al de hulp van de ziekenhuizen in Kleef ingeroepen.