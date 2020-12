Caritas in Kleve befürchtet: „Die Obdachlosen gehen unter“

Kalkar/Kleve. Manuela Bühner-Lankhorst (38) von der Wohnungslosenhilfe beim Caritasverband Kleve befürchtet, dass in der Krise keiner auf Obdachlose achtet.

Im März dieses Jahres ist ein Mann auf einer Parkbank am Marktplatz Linde in Kleve gestorben. Es handelte sich, wie die Kreispolizei später bekanntgab, um einen stadtbekannten Obdachlosen. Für Manuela Bühner-Lankhorst war diese Nachricht besonders bitter. Eine Woche zuvor hatte sie dort noch mit Kollegen Schlafsäcke und Isomatten verteilt. „Dort haben wir gleich mehrere Obdachlose angetroffen“, erinnert sich Bühner-Lankhorst. Sie weiß: Menschen, die in Kleve auf der Straße leben, halten sich dort auf. Ebenso wie in der Fußgängerzone oder am Bahnhof. Manuela Bühner-Lankhorst (38), die als Sozialarbeiterin im Bereich der Wohnungslosenhilfe beim Caritasverband Kleve arbeitet, aus Emmerich stammt und mittlerweile in Kalkar lebt und sich dort auch politisch engagiert, weiß aber auch: „Obdachlose sind bewusst aus dem Stadtbild verschwunden, sie gehen unter, die Menschen nehmen sie nicht mehr wahr.“

In der Pandemie werden obdachlose Menschen vergessen

Die Corona-Pandemie trägt derweil zum Vergessen bei. Aus diesem Grunde appellierte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W), Ende Oktober: „Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten müssen bei den Beschlüssen die Lebenslage wohnungsloser Menschen auf Ihrer Rechnung haben. Wir benötigen sofort zusätzliche Räumlichkeiten für Beratungen, Tagesaufenthalte, Essensausgaben und Übernachtungsstellen. Sonst sind die Kontaktbeschränkungen nicht zu gewährleisten.“

Schon im ersten Lockdown hatte die BAG W ausdrücklich davor gewarnt, dass die von allen Bürgern geforderte soziale Distanz, die notwendigen Hygienemaßnahme, der weitest gehende Rückzug in die eigenen vier Wände nicht mit den Lebensumständen wohnungsloser Menschen vereinbar sind. In den vergangenen Monaten haben die Dienste jedoch versucht, die Hilfeangebote für wohnungslose Menschen so gut es geht zu erhalten. So auch der Caritasverband Kleve: Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen musste das Kontaktcafé, die Anlaufstelle für Rat- und Hilfesuchende an der Hoffmannallee in Kleve, zwar schließen, die Mitarbeitenden haben aber weiterhin einen „to-go-Service“ angeboten. Bei Bedarf können sich die sucht- und obdachlosen Menschen dort auch duschen oder ihre Wäsche waschen.

Einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet

Apropos Wäsche: Manuela Bühner-Lankhorst hat derweil in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet. Sie sucht aktuell warme Winterjacken, Winterstiefel in Größe 42 bis 46, Mützen, Schals und Handschuhe sowie Schlafsäcke und Isomatten. Zwischen Weihnachten und Neujahr möchte sie die Spenden in Kleve, Kalkar, Emmerich, Rees und Goch verteilen. „Ich möchte auf die Straße gehen und aufsuchende Hilfe leisten“, sagt Bühner-Lankhorst. Ihrer Meinung nach komme diese Arbeit viel zu kurz. Auch vor dem Hintergrund, dass in jedem Winter wohnungslose Menschen den Kältetod auf der Straße sterben.

Keine flächendeckenden Übernachtungsangebote für die Menschen

Werena Rosenke von der BAG W sagt ebenfalls: „Wir befürchten, dass für wohnungslose Menschen der bevorstehende Corona-Winter noch gefährlicher wird. Die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen erfordern eine deutliche Ausweitung der Kältehilfeangebote, sonst sind Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen nicht einzuhalten. Bislang können wir aber nicht erkennen, dass Kommunen flächendeckend Übernachtungsangebote in der Kältehilfe beziehungsweise bei der ordnungsrechtlichen Unterbringung ausgeweitet haben.“