Verhaftung Bundespolizei verhaftet Gesuchten an der Grenze in Kleve

Kleve. Am ehemaligen Grenzübergang Grunewald stoppte die Bundespolizei einen 25-Jährigen, den die Staatsanwaltschaft Kleve mit Haftbefehl gesucht hatte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundespolizei verhaftet Gesuchten an der Grenze in Kleve

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Sonntag, 8. Dezember, auf Montag am ehemaligen Grenzübergang Grunewald in Kleve einen gesuchten 25-jährigen Deutschen verhaftet, der ohne Führerschein und mit Marihuana aus den Niederlanden per Auto eingereist war. Um 2.25 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann und erkannten im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen, dass ihn die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis suchte.

60-tägige Haftstraße in der Klever JVA

Weiterhin entdeckten die Bundespolizisten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ein Klemmverschlusstütchen mit 2,3 Gramm Marihuana. Darüber hinaus war der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve wurde der Gesuchte zur Verbüßung einer 60-tägigen Haftstrafe in das Klever Gefängnis gebracht, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro nicht bezahlen konnte.