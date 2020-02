Bürger in Schneppenbaum errichten ein Nest für den Storch

Das ist ganz schön wackelig da oben. Nicht runter gucken, konzentriert arbeiten, den 50 Kilo schweren Korb in 13 Metern Höhe vom Steiger-Korb aus auf einen Mast fädeln. Es ist eine Nisthilfe für dee Storch.

Markus Leenings (l.) freute sich über die Zuspruch. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Durch die Feuchtigkeit ist das Holz des Masts etwas gequollen. Ruckeln, schieben. Gute Ratschläge rufen Freunde von unten am Fuß des Mastes: Drehen, dann müsste es gehen! Stimmt. Passt wie ein Handschuh. Noch vier Zehn-Millimeter-Schlüsselschrauben mit dem Akkuschrauber festdrehen. Dann gibt’s Applaus von mehr als 80 Bürgern. Jetzt hat Schneppenbaum eine eigene Storchen-Nisthilfe und wartet auf Besuch.

Zu verdanken hat die Gemeinde das einer kleinen Bürgergruppe. Ihr Name ist ganz frisch: WiSch. Wir-in-Schneppenbaum. Einige Bürger schlossen sich zusammen und waren am Samstag überwältigt von der Resonanz: eine Aktion fürs Dorfgefühl. Die Idee, eine Mast-Nisthalterung zu errichten, hatten die WiSch-Aktiven schon gleich zu Anfang, im Frühjahr,

Mehr als Bürger aus Schneppenbaum kamen zum Richtfest. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

„weil sich das Feuchtgebiet am Voltaireweg ja dafür anbietet. Und Störche lieben die Nähe zu Gebäuden“, erklärt WiSch-Vorsitzender Markus Leenings. Gebäude finden Adebar und Artgenossen an der Einkaufsmeile von Schneppenbaum-City am Rathaus. Daraus, aus dem Bürgermeisterbüro, gab es denn auch Unterstützung. Bedburg-Haus erster Bürger Peter Driessen besorgte den dicken RWE-Masten.

Nur mit dem Zollstock ausgerüstet, hat Markus Leenings daran herum geschnitzt, dass er oben schmaler ist, damit der metallene Kranz passt, den WiSch bei der Schlosserei Frank Thomas in Hasselt in Auftrag gaben. Den Korb oben drauf ließen die Schneppenbaumer von Stefan Reith aus Aldekerk anfertigen. Es ist sein fünftes Storchennest. „Acht Stunden saß ich wohl daran“, die 1,25 Meter runde

Ganz schön kniffelig, den knapp 50 Kilo schweren Korb auf den Mast zu bringen. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Mit vereinten Kräften ... Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Behausung zu flechten, sagt er der NRZ.

Jetzt sollen sich hier Störche treu immer wiederkehrend niederlassen – wobei Gottfried Jahnsen aus dem Publikum beim Dorfereignis ahnte, die Aktion solle wohl die Geburtenrate in die Höhe treiben.

Die Feuerwehr hatte eigentlich gern beim Aufbauen helfen wollen, doch ihr Gerät war zu schwer für die feuchte Wiese. Der Bauhof hat den Mast errichtet. Ein kleiner Hubwagen brachte nun Markus Leenings und Manfred Witzke nach oben. Als sie sichtlich stolz nach getaner Arbeit wieder auf der Feuchtwiese standen, war für sie klar:

Einige Schneppenbaumer hielten das Dorf-Ereignis mit den Handykameras fest. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Wenn wirklich jedes Jahr das Nest gesäubert werden muss, dann ist das künftig Job der jüngern Generation.

Stellvertretender WiSch-Vorsitzender Peter Duesing malt sich aus, dass die Jungen der gefiederten Glücksbringer per Wettbewerb ihre Namen bekommen. Zum Richtfest gab es Würstchen und Getränke.