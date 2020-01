Brauchtum in Kleve: Sind schwarze Könige etwa rassistisch?

„Ist das Euer Ernst?“ Die Frage per Whatsapp kam überraschend. Leser Jan Holtfester stört sich an einen NRZ-Bericht über die Sternsingeraktion 2020. Auf einem Foto war eine Gruppe Jugendlicher zu sehen, die sich als Könige verkleidet in den nächsten Tagen auf den Weg machen, um den Segensgruß in die Region zu bringen. Darunter waren auch drei Jugendliche schwarz angemalt: „Das ist rassistisch“, sagt Jan Holtfester, der für die Grünen im Stadtrat als sachkundiger Bürger aktiv ist.

Auch in Kleve malen sich die meisten Sternsinger-Gruppen nicht mehr schwarz an. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Sternsinger rassistisch? Jan Holtfester bleibt auch auf Nachfrage bei seiner Meinung. Er selbst sei mit einer Schwarzafrikanerin zusammen und diese störe sich immer wieder am „Blackfacing“, also an der szenischen Darstellung dunkelhäutiger Menschen durch weiße Europäer. Holtfester verweist auf die Zwarte Piet-Diskussion in den Niederlanden. Auch hier sei eine breite gesellschaftliche Debatte entstanden.

„Das ist nicht mehr zeitgemäß“

„Das Blackfacing ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist Alltagsrassismus und diesen müssen wir angehen“, sagt er. Es sei schlimm, dass dies von der Mehrheit der Bevölkerung nicht als rassistisch wahrgenommen werde: „Daraus spricht eine enorme Ignoranz der weißen Bevölkerung, die sich anmaßt, schwarze Menschen darzustellen“, so Holtfester.

Kellens Pfarrer Stefan Notz nimmt den Drei-Königsbrauch nicht als rassistisch wahr. „Der schwarze Kaspar kommt als König, nicht als Lump. Er bringt den Segen der Krippe zu den Menschen. Die verschieden dargestellten Hautfarben deuten an, dass der Segen für alle Menschen auf der Welt gilt. Wir haben dies in den vergangenen Jahrzehnten nie als rassistisch aufgefasst. Aber wenn dies heute in der breiten Bevölkerung so wahrgenommen werden sollte, dann müssen wir das ändern“, sagte Notz im Gespräch mit der NRZ.

Die Könige bringen den Segen

Einen Vergleich mit dem schwarzen Piet in den Niederlanden kann er nicht ziehen: „Hier geht es um die Darstellung von Königen, nicht von Knechten. Und die Kirche verehrt im Übrigen auch nicht einen Knecht oder schwarzen Piet, sondern den Heiligen Nikolaus.“

In den nächsten Tagen werden wieder Hunderte Kinder durch die Straßen ziehen und den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) spenden. Dabei sei es heute schon kein Muss, dass sich ein Kind mit schwarzer Farbe anmalt. „Das kommt darauf an, ob die Kinder das wollen. Es gibt keinen Zwang, sich schwarz zu malen“, betont Pfarrer Notz. Sollten die drei Könige als rassistisch wahrgenommen werden, würde ihn das sehr wundern: „In der Bibel steht nichts von Rassismus, sondern von der Verkündigung der frohen Botschaft.“

„Sternsinger haben doch nichts mit Rassismus zu tun“

Er erinnert daran, dass die Sternsinger für andere Kinder auf der Welt Geld sammeln – in diesem Jahr für Kinder aus dem Libanon. „Kinder helfen Kindern aller Hautfarben. Das hat nichts mit Rassismus zu tun.“ Es sei schon komisch: Zu Halloween drohten die Kinder an der Tür Unheil an und alle fänden es toll. Die drei Könige brächten den Segen und würden jetzt dem Verdacht des Rassismus ausgesetzt.