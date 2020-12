Bombe kam unbemerkt im Schutt per Lkw nach Bedburg-Hau

Bedburg-Hau. Ein Lkw aus Duisburg lieferte gefährliche Fracht ab, der Fahrer bemerkte nichts. Erst ein Baggerfahrer erkannte die Bombe.

Eine Bombe, die am Mittwochabend in Bedburg-Hau im Kreis Kleve kontrolliert gesprengt wurde, hatte einen heiklen Anreiseweg hinter sich. Wie die Polizei des Kreises Kleve bestätigt, befand sich die explosive Fracht an Bord eines Lastwagens, der Schutt aus Duisburg geladen hatte. Der Schutt sollte in einer Recycling-Anlage in Bedburg-Hau zerkleinert werden. Gegen 12 Uhr fiel dann einem Baggerfahrer der Anlage die Fünf-Zentner-Bombe auf. Gleich an zwei Stellen hatte man also Glück: Der Fahrer des Lasters, der die Bombe unbemerkt von Duisburg nach Bedburg-Hau gefahren hatte. Und der Baggerfahrer, dem die Bombe aufgefallen war.

Der Kampfmittelräumdienst entschied dann, die Bombe kontrolliert zu sprengen. Dafür wurde ein fünf Meter tiefes Loch ausgehoben, das so ausgerichtet war, dass der Schall sich eher nicht in Richtung des Gemeindegebiets ausbreitet, wie ein Sprecher des Ordnungsamtes in Bedburg-Hau erklärt. Der Knall sollte sich also in Grenzen halten. Auf die Bombe kamen dann zwei Lkw-Ladungen Sand und ein 80.000-Liter-Wassertank, den der Kampfmittelräumdienst aus Düsseldorf geordert hatte. Um 18.40 Uhr erfolgte dann die kontrollierte Sprengung.

Laut Ordnungsamt und Feuerwehr hat dabei alles reibungslos funktioniert, zurück blieb nur ein Krater.