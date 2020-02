Kalkar. Bei einem schweren Unfall in Kalkar verletzte sich am Mittwochmorgen eine Frau lebensgefährlich. Das Auto war gegen einen Baum geprallt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blitzeis im Kreis Kleve: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei Glatteis ereignete sich am Mittwochmorgen in Kalkar-Appeldorn in der Nähe von Burg Boetzelaer ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei kam ein Auto mit zwei Frauen auf Höhe des Wegs Ochsenwiesen von der Fahrbahn der Appeldorner Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde eine der beiden Frauen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde am Morgen zur Unfallstelle gerufen, war gegen 10 Uhr aber noch nicht eingetroffen. Der polizeiliche Opferschutz wurde eingesetzt.

Ein Dutzend Unfälle bei Glatteis

„Durch das Blitzeis, das circa zwischen 6.30 und 6.45 Uhr einsetzte, gab es ungefähr ein Dutzend Unfälle auf den Straßen“, sagte Polizeisprecher Ingo Schankweiler auf NRZ-Anfrage. Die Temperatur sei innerhalb weniger Minuten um fünf Grad Celsius gesunken.