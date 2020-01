Berg en Dal. Noch bis Sonntag ist im Museumspark Orientalis in Berg en Dal die größte Krippenlandschaft Europas zu sehen. Zahlreiche Besucher werden erwartet.

Berg en Dal: Die größte Krippenausstellung Europas

Eine beeindruckende Landschaft. Seit Wochen und Monaten haben die Mitarbeiter des Museums Orientalis in Berg en Dal daran gearbeitet. Hunderte kleine Figürchen haben sie auf über 100 Quadratmeter aufgestellt und ein zauberhaftes Dekor entworfen. Sie zeigen die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu bis zur Flucht nach Ägypten. Eingebettet ist die Ausstellung in eine große Lichter-Schau im Museumspark mit lebensechten Weihnachtskrippen, toller Beleuchtung und vielen Aktionen. Noch bis zum 5. Januar können Liebhaber der Weihnachtszeit sich hier in Stimmung bringen.

30.000 Menschen kamen im vergangenen Jahr

Die Weihnachtsgeschichte wird erzählt. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Im vergangenen Jahr kamen über 30.000 Menschen, um sich die Krippenausstellung anzusehen: Familien mit Kindern, ältere Erwachsene, Weihnachtsausflügler: „Das war ein großer Erfolg“, sagt Museumssprecherin Suzanne Gesthuizen. Die Sammlung wurde von Roel den Pulk und Fred van der Zwet aufgebaut und 2018 vom Museum Orientalis gekauft. Viele Krippen stammen übrigens aus Kevelaer und sind gerade für Kinder ein echter Hingucker. Liebevoll wurden die Figürchen in Szene gesetzt und beleuchtet. Ein kleiner Film erklärt die Zusammenhänge.

Die Krippe hat ihren Reiz noch nicht verloren

Für viele Menschen hat die Magie der Krippe noch nicht ihren Reiz verloren, sagt Suzanne Gesthuizen. Gerade um die Weihnachtszeit herum suchen viele Personen etwas Ruhe und lassen sich auf das Angebot des Parks ein.

Neben der beachtlichen Krippenschau organisieren viele ehrenamtliche Helfer auch ein Rahmenprogramm. So kann man gemeinsam mit zahlreichen anderen Menschen an einem Rubens-Gemälde malen (Malen nach Zahlen) und es wird ein Handwerkermarkt geboten. In den einzelnen Gebäuden der jeweiligen Dörfer werden handgemachte Dinge verkauft, Wollspinner und Korbflechter lassen sich über die Schulter schauen.

1800 Figuren wurden aufgestellt. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Wer am späten Nachmittag kommt, der darf sich auf die schöne Beleuchtung der Wege und Dörfer freuen. Auf dem Gelände verteilt sind mehrere große „Guck-Loch-Krippen“. Durch eine kleines Löchlein blickt man in interessante Landschaften.

Es soll wieder investiert werden

Museums-Sprecherin Suzsanne Gesthuizen kündigt größere Veränderungen im Museum an. Zurzeit liegt ein Investitionsantrag bei der Stadt Nimwegen, um weiter in den Park investieren zu können.

Museum Orientalis, Profetenlaan 2 in Heilig Landstichting. Internet: www.feestvanlicht.nl. Eintritt: 9,75 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder (4 bis 15 Jahre), Familienticket 28 Euro. Parken: 4 Euro.