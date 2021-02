Beim Stadtradeln holt Kleve den ersten Platz

Kleve. Das limabündnis als Veranstalter zeichnet das „fahrradaktivstes Kommunalparlament“ aus. Die Preisübergabe fand nur online statt.

Beim Stadtradeln gehört die Kleve unter den rund 1480 Teilnehmerkommunen bundesweit zu den Bestplatzierten. Sie belegt den ersten Platz in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ in der Größenklasse 50.000 bis 99.999 Einwohnern mit 30 Mitgliedern des Kommunalparlaments und 127,9 Parlamentarier-Kilometern. Am 1. Februar wurden in der Abschlussveranstaltung des Stadtradeln 2020 die Gewinnerkommunen mit den meisten Fahrradkilometern und den fahrradaktivsten Kommunalparlamenten in fünf Größenkategorien prämiert. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Preisübergabe an Bürgermeister Wolfgang Gebing für die Stadt Kleve als Gewinnerkommune online statt.

„Die hohe Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Lokalpolitikern zeigt, dass das Fahrrad immer öfter als klimafreundliches Verkehrsmittel im Alltag genutzt wird“, sagt Wolfgang Gebing zum guten Abschneiden der Stadt Kleve. „Gerade für uns Kommunen ist ein hoher Radverkehrsanteil eine besonders effektive Möglichkeit, auf kommunaler Ebene Klimaschutz zu betreiben“.

Zusammen legten sie 193.706 Kilometer mit dem Rad zurück und vermieden damit 28 Tonnen Kohlendioxid

Die Stadt Kleve beteiligte sich erstmals gemeinsam mit allen 16 Kommunen im Kreis Kleve als „Klima-Partner“ vom 15. Juni bis 5. Juli an der Kampagne Stadtradeln. Insgesamt 30 Mitglieder des Kommunalparlaments sowie 787 Radler traten für den Klimaschutz in die Pedale und radelten in Teams um die Wette. Zusammen legten sie 193.706 Kilometer mit dem Rad zurück und vermieden damit 28 Tonnen Kohlendioxid.