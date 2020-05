Bei Festnahme: Flüchtiger Insasse stirbt nach Schuss

Aus der LVR-Klinik Bedburg-Hau waren zwei Insassen des Maßregelvollzugs ausgebrochen. Bei der Festnahme am Dienstag in Aachen ist einer der Männer durch einen Schuss tödlich verletzt worden.

Aachen/Bedburg-Hau. Die Polizei hat die flüchtigen Insassen aus der LVR-Klinik in Bedburg-Hau gestellt. Bei der Festnahme fiel ein Schuss, einer der Männer stirbt.

Zwei Insassen der LVR-Klinik in Bedburg-Hau waren nach einer Geiselnahme am Montagabend auf der Flucht

Die Polizei hat die beiden Männer am Dienstagabend in Aachen festgenommen

Bei der Festnahme fiel ein Schuss, einer der flüchtigen Männer wurde tödlich verletzt

Update, Dienstag, 21.15 Uhr: Die Polizei hat die flüchtigen Insassen der Forensik in Bedburg-Hau am Dienstabend in Aachen gestellt, einer der beiden Männer starb bei der Festnahme durch einen Schuss. Das teilte die Polizeibehörde am Dienstagabend mit.

Polizeibeamte sollen die beiden Männer im Rahmen der Fahndung auf einem Schulgeländein Aachen angetroffen haben. Dabei soll es zu einer "kurzfristigen Bedrohungssituation einer unbeteiligten Frau" gekommen sein, hieß es von der Polizei weiter. Bei der Festnahme soll dann ein Schuss gefallen sein, einer der Männer wurde getroffen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er später trotz notärztlicher Versorgung starb. Aus Neutralitätsgründen übernimmt die Polizei in Mönchengladbach die weiteren Ermittlungen. Zuständig sei die Staatsanwaltschaft Aachen.

Polizei fahndete mit Namen und Fotos nach den Männern

Zuvor hatte die Polizei mit Hochdruck nach den Männern gesucht, denen am späten Montagabend die Flucht aus der psychiatrischen Anstalt der LVR-Klinik gelang. Die beiden Männer hatten am Montag gegen 22.45 Uhr zwei Pfleger in ihre Gewalt gebracht, unter einem Vorwand gelang ihnen schließlich die Flucht. Am Dienstagnachmittag wurde ihr Fluchtfahrzeug im etwa 150 Kilometer entfernten Aachen gefunden.

Am Dienstagabend veröffentliche die Polizei im Kreis Kleve die Namen und zwei Fotos der Gesuchten. Die seit Oktober und Dezember 2019 im Maßregelvollzug der LVR-Klinik einsitzenden 38 und 43 Jahre alten Männer sind nach Angaben der Polizei einschlägig vorbestraft und gelten als gewalttätig. Sie stammen aus dem Umkreis Aachens und kannten sich offenbar von früher.

Nachdem in Aachen am Dienstagnachmittag das Fluchtfahrzeug gefunden wurde, liefen die Fahndungen nach den beiden Flüchtigen vor allem im Großraum Aachen auf Hochtouren. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und wies auf den weißen Ford Mondeo hin, der im Ortsteil Verlautenheide parkend und ohne Insassen abgestellt war.

Männer waren mit Auto eines Pflegers geflohen

Die beiden Männer waren am Montagabend mit dem weißen Ford Mondeo (Kennzeichen KLE-S 2521) eines Pflegers geflohen. Zuvor hatten sie gegen 22.25 Uhr am Montag einen Pfleger der Forensik mit Messern bedroht und als Geisel genommen. Danach hatten sie einen zweiten Pfleger in einem Raum eingeschlossen, berichtete die Polizei in der Nacht zu Dienstag.

Die LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Foto: Arnulf Stoffen / dpa

"Unter dem Vorwand, Müll aus der Anstalt zu bringen, hatten die Männer ihre Geisel dazu gebracht, die Pforte öffnen zu lassen", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf Nachfrage.

Es ist üblich, dass immer ein Pfleger und ein oder zwei Forensik-Patienten diesen Dienst tun, meist zu unterschiedlichen Zeiten und eigentlich immer erst nachdem sie sich bei der Pforte telefonisch angekündigt haben. Ob das diesmal vernachlässigt wurde, ist noch unbeantwortet.

Beide Täter wegen Raubdelikten verurteilt

Mit dem Auto ihrer Geisel flüchteten die Geiselnehmer dann aus der Klinik, berichtet die Polizei. Die Geiselnahme sei erst aufgefallen, als sich der eingesperrte Pfleger habe befreien können, sagte der Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand, hieß es.

Die Männer waren in der Abteilung für drogen- und alkoholabhängige Straftäter untergebracht. Es handelt sich um den Hochsichhereitstrakt, eines der mit hohen Zäunen umgebenen Altbau-Gebäude.

Die beiden Täter waren wegen Raubdelikten verurteilt worden; einer saß seit Oktober 2019, der andere seit Dezember 2019 im Maßregelvollzug, berichtete die Polizei am Morgen.

Bedburg-Hau: Hubschrauber fahndete nach den Flüchtigen

In der Nacht zu Dienstag hatten sich ein Hubschrauber, zehn Streifenwagen der Klever Kreispolizei und die Kriminalpolizei an der Suche beteiligt, sagte eine Sprecherin. „Alles, was wir auf der Straße hatten, war eingebunden.“

Bündgens und Kümmel waren zwischenzeitlich international zur Fahndung ausgeschrieben. Auch die niederländischen Behörden waren informiert worden. Am Dienstag waren auch Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, hieß es am Mittag von der Polizei. So hätten Bürger der Polizei Fahrzeuge oder verdächtiges Verhalten Unbekannter gemeldet.

In der forensischen Klinik sind 400 Menschen untergebracht

Träger der forensischen Klinik ist der Landschaftsverband Rheinland. Nach Angaben einer Sprecherin sind dort rund 400 Menschen untergebracht. In die Schlagzeilen war die Klinik zuletzt im November 2018 gekommen, als nach einem vereitelten Ausbruchsversuch mehrerer Patienten Tumulte auf einer Station ausbrachen. Im Mai 2017 war einem Psychiatrie-Gefangenen mit einer Geiselnahme der Ausbruch zeitweise gelungen.

Im Maßregelvollzug gibt es in NRW nach Angaben des Gesundheitsministeriums 14 spezialisierte Einrichtungen, in denen rund 3000 Patientinnen und Patienten behandelt werden.(mit dpa)