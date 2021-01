Bedburg-Hau: Zwei verdächtige Personen spionieren Gärten aus

Die Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die die Gärten dreier Wohnhäuser an der Alten Bahn ausspionierten. Gestohlen wurde offenbar nichts.

as

Bedburg-Hau Zwei Unbekannte spionieren die Gärten dreier Wohnhäuser an der Alten Bahn aus. Gestohlen wurde offenbar nichts von den Grundstücken.

Zwei unbekannte Personen spionierten die Gärten dreier Wohnhäuser an der Alten Bahn aus. Über ein Feld gelangten die Unbekannten am Sonntag, 17. Januar, gegen 6.30 Uhr an die Rückseite des ersten Wohnhauses. Dort öffneten sie die Tür zur Garage und den Abstellraum für Mülltonnen, anschließend begaben sie sich durch eine Engstelle zwischen Zaun und Gebüsch auf das Nachbargrundstück.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Aufgezeichnet von der Überwachungskamera, die von den Täter verdreht wurde, verschafften sie sich unerlaubt Zutritt in ein Gartenhaus. Von dort überstiegen die Beiden einen circa einen Meter hohen Zaun, um auf ein weiteres Nachbargrundstück zu gelangen. Von hier drückten sie ein Gartentor auf, um auf die Alten Bahn zu kommen und in unbekannte Richtung zu flüchten. Nach derzeitigen Kenntnisstand flüchteten die Verdächtigen ohne Beute. Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.