Bedburg-Hau: Unfallträchtige Kreuzung wird entschärft

Daniel Lindemann, Mitglied im Gemeindeentwicklungsausschuss, und Katja Niemeyer stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, an der Kreuzung.

Bedburg-Hau. FDP-Fraktion in Bedburg-Hau meldet Erfolg: Die Bauarbeiten an der Unfallkreuzung Johann-van-Aken-Ring und Uedemer Straße haben begonnen.

Die Bauarbeiten sind gestartet: Die unfallreiche Kreuzung Johann-van-Aken-Ring und Uedemer Straße erhält eine Ampel. In der vergangenen Woche wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die FDP-Fraktion im Rat Bedburg-Hau setzt sich seit Jahren für mehr Verkehrssicherheit in der Gemeinde ein und bereits seit 2004 für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit an der unfallreichen Kreuzung. Nach nun 15 Jahren und zahlreichem Schriftwechsel mit dem zuständigen Landesbetrieb und Baulastträger Straßen.NRW zahlt es sich endlich aus, dass die FDP Bedburg-Hau hier immer fordernd geblieben ist.

„Am liebsten hätten wir hier einen Kreisverkehr gehabt, wir sind letztlich aber froh darüber, dass wir nun zumindest eine Ampelanlage bekommen,“ sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Niemeyer. Die Zeiten der schweren Verkehrsunfälle an dieser Kreuzung sollten damit nun der Vergangenheit angehören. Ein Dank gilt aus Sicht der Liberalen auch der Verwaltung und der gesamten Kommunalpolitik, die hier über ein Jahrzehnt lang an einem Strang gezogen hat.